No es una final pero podría asemejarse. Ante la irregular temporada que está realizando el Covirán Granada, hay encuentros que se antojan claves para evitar problemas en el último tercio del campeonato. Los de Pablo Pin no están para tirar cohetes y la clasificación así lo dice, pero caer contra rivales que a principio de curso no eran, en teoría, rivales directos por los play off pero que sí lo son ahora en la lucha por la permanencia, puede generar más de un quebradero de cabeza en la recta final de la campaña. Porque el objetivo de los rojinegros ha cambiado. Ante los malos resultados cosechados, principalmente fuera de casa, la meta debe ser alejarse cuanto antes de los tres últimos clasificados. Y en ese sentido el Covirán tiene este domingo (18:30 horas) una cita fundamental.

Y lo es porque, al igual que ocurrió frente al Huesca, ganar al Real Canoe tendría un valor doble. El triunfo supondría contar con tres victorias más que los madrileños y, además, se le tendría ganado el basket average que en caso de empates a final de curso puede resultar clave. Eso daría mucha tranquilidad pero está visto que este año los de Pin no están por la labor de dar muchas alegrías a su afición.

Debut de Riley

Quizá por ello, desde la entidad se ha hecho un esfuerzo por reforzar la línea exterior con la llegada del alero norteamericano Mykal Riley, que disputará sus primeros minutos como jugador rojinegro en el Palacio de Deportes. Riley suplirá la ausencia de Manu Rodríguez, que no estará disponible al menos en un mes, por lo que no hará falta que el cuerpo técnico haga convocatoria como hará cuando todos los integrantes de la plantilla estén disponibles al tener 13 jugadores con ficha. Además, Alejandro Bortolussi será duda hasta el último momento y dependiendo de la dinámica del encuentro, jugará o no.

El club ha hecho un llamamiento a la afición, que debe estar con su equipo en estos momentos que nadie esperaba. De hecho, los seguidores no abonados que acudan al encuentro podrán adquirir entradas por sólo cinco euros en un intento por generar un buen ambiente ante la trascendencia del choque.

Pero su rival llega también muy angustiado a la cita. El cuadro de Miguel Ángel Aranzábal es penúltimo con tan sólo cinco victorias en veinte encuentros. Sin embargo, de ganar en Granada apretaría la zona baja aunque tendría que vencer por más de once puntos para llevarse el average particular. Viene de ganar en Cáceres, y lo ha hecho también en canchas tan complicadas como Mallorca u Oviedo.

Refuerzos

En su intento por lograr la permanencia, esta semana ha incorporado al pívot danés de origen egipcio Sami Eleraky, un 2,13 que debutará en la instalación del Zaidín con el club madrileño y que tiene experiencia en España, pues fue cedido por el Iberostar de Tenerife de la Liga Endesa al Real Náutico de Tenerife del Grupo B de Liga EBA. Eleraky, que ha suplido la marcha de Tyler Seibring, se une a la reciente llegada del ex NBA Jonathan Holmes, que fue contratado por el FC Barcelona en la campaña 2016-2017 por dos meses con opción de seguir hasta final de temporada aunque finalmente fue cortado. Holmes ya jugó la pasada jornada aunque sus números no fueron excesivamente brillantes.

Al margen de estos nuevos fichajes, los pupilos de Pin deberán estar muy pendientes de dos jugadores que son la referencia en ataque del Canoe. Por un lado, el joven escolta estonio Kristian Kullamae, máximo anotador con un promedio 12’9 puntos y un 48’6% de acierto en el tiro. Junto a él, destaca el pívot holandés Olaf Schaftenaar con una media de 10,3 puntos.

Cambio de dinámica

Desde el choque de la primera vuelta, en la cuarta jornada, al Covirán no le ha ido especialmente bien. Cuatro victorias en dieciséis encuentros es el bagaje que quiere voltear en la última parte del curso para respirar tranquilos y aspirar por unos play offs que aún son posibles.