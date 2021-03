A lo largo de la temporada pocas citas son un trámite pero el Covirán Granada tiene esta tarde una de ellas. Los de Pablo Pin reciben en el Palacio de Deportes al Real Canoe, colista de la LEB Oro en un choque que no servirá de nada. Y será así porque con el nuevo sistema de competición, ganen o pierdan, el resultado no contará para la segunda fase que dará comienzo en el fin de semana que dará comienzo el 19 de marzo.

En la segunda parte de la temporada, y de cara a buscar una buena posición para las eliminatorias de ascenso, el que contará y será clave será el choque del domingo ante Castellón pero no ante los madrileños. Por ello, y aunque el técnico rojinegro ya ha avisado que por respeto a la afición que volverá a acudir a la instalación del Zaidín y a ellos mismos saldrán a ganar, a buen seguro que no pondrán la misma intensidad que el domingo.

Ausencias

Es algo lícito y normal. A Pin le hubiera gustado poder darle minutos a las dos nuevas incorporaciones, Moisés Andriassi que ya dispone del transfer internacional, y Edu Gatell. Al tratarse de un partido que se tuvo que aplazar en su momento, ambos no formaban parte de la plantilla, por lo que según la normativa de la competición, no podrán saltar a la cancha. Si a ello se le une que Bamba Fall sigue lesionado al igual que Joan Pardina y no se les forzará, la rotación del Covirán se reduce de manera considerable. Al menos, Alejandro Bortolussi sí estará disponible.

Por tanto, jugadores como Costa, Christian Díaz, Manu Rodríguez o Alex Murphy deberán jugar más de lo deseado teniendo en cuenta que en menos de 48 horas tendrán que afrontar una nueva cita. A ellos se les suma David Iriarte, que en las dos últimas citas se vio obligado a jugar infiltrado, por lo que los problemas se multiplican. Será el momento de Germán Martínez, cada vez con más peso en el equipo, o Gonzalo Bressan que gozarán de muchos más minutos de lo habitual.

Colista

Enfrente, los rojinegros tendrán a un Real Canoe al que aún le restan tres encuentros por jugar y que ocupa la última plaza con tan sólo dos victorias en quince encuentros. Los de José Rey ganaron su primer partido en la jornada uno y se las prometían muy felices, pero desde aquella victoria ante Palma en el Pabellón del Pez Volador el 16 de octubre, no volvieron a saborear las mieles del triunfo hasta el pasado 4 de febrero en el que ganaron al Real Murcia.

Sus malos resultados a lo largo de todo el curso hacen que acuda a la segunda fase con un mal balance y con muchas posibilidades de descender a LEB Plata. De hecho, para los madrileños la cita de este viernes y la del domingo ante Alicante son intrascendentes pues con ambos equipos no se medirá en su lucha por no bajar de categoría. Sí será más importante el que tiene pendiente ante Lleida sin fecha aún debido al brote por Covid-19 en la plantilla catalana.

Refuerzos

En su intento por dar un giro a su mala dinámica, en enero se reforzaron con el islandés Arnar Björnsson, y antes del cierre del mercado cerraron la incorporación del nigeriano Barry Chinedu, un jugador que estaba jugando en LEB Plata, en concreto en Benicarló, tras su paso por México y que en su único encuentro ante Girona anotó diez puntos. Sin embargo, al igual que ocurre con Gatell y Andriassi, no podrá jugar.

En la plantilla de Canoe destaca el ex ACB Daniel Clark que es el máximo anotador y segundo mejor reboteador. El inglés tenía a acordado su fichaje por el Real Betis para regresar a la Liga Endesa pero finalmente la operación no se realizó. La mala posición en la tabla ha provocado que sean un total de diecisiete los jugadores que han tenido minutos en lo que se lleva de temporada.

Esqueleto clave

Seis son los jugadores claves en el rival del Covirán. Dani de la Rúa en el puesto de base, Conner Toolson y Ander Martínez en la línea exterior, aunque éste último está lesionado, además de Kevin Bercy, Chema Gil y Clark por dentro. Otros como el joven Miguel González han dado un paso adelante y ha aprovechado el mal momento deportivo para hacerse un nombre en la categoría.

Será un duelo descafeinado porque lo bueno llega a partir de ahora, pero al menos la afición granadina podrá quitarse el gusanillo de ver a su equipo otra vez en directo.