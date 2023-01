El Covirán Churriana Inclusivo se afianza como líder tras vencer a Villa de Leganés

El Covirán Churriana Inclusivo se reivindicó en casa con una victoria de esas que casi valen doble ante un rival directo como el Leganés. El triunfo le permite mantener el liderato del grupo B después de tres partidos sin conocer la derrota. La de este domingo en el Pabellón Municipal de Churriana de la Vega fue incontestable. Los de Francis Sánchez se impusieron en cada cuarto.

Arrancó el primer cuarto con la primera anotación de Willy y un Villa de Leganés metido en el partido, igualando el marcador a pesar de las bajas importantes que el equipo arrastraba para este envite. No fue hasta pasado el ecuador de este primer parcial cuando Moi puso una ventaja de más de cuatro puntos que iba a hacer ganar distancia a Covirán, cerrando el cuarto con 16-10 en el marcador. La tónica se iba a alargar durante el segundo cuarto con minutos y protagonismo para el joven Edu Oblare, que estuvo muy acertado y que permitió a su equipo irse al descanso doblando a su rival (32-16).

Reacción visitante

El granadino Javi Ayllón estaba siendo el más destacado en el Villa de Leganés, pero la buena actuación del ex churrianero no evitó que el cuadro granadino siguiera aumentando la distancia. El tercer cuarto fue el mejor de los madrileños, que anotaron 12 puntos por los 14 de los vegueños para un 46-28 parcial. Al final, la defensa madrileña no pudo parar el ataque con un Moi Vázquez como mejor jugador de los locales, que llevó a los suyos hasta el 66-40 final.

La victoria deja a los churrianeros líderes del grupo B de la Segunda división seguidos por Villa de Leganés con dos victorias y una derrota. El próximo partido para el Inclusivo será el próximo sábado 28 de enero al Melilla Sport Capital.