El Unicaja Málaga, un ‘sparring’ de lujo para el Covirán Granada en un duelo amistoso

Conseguida el pasado día 13 la decimosexta victoria de la temporada, la celebración de la Copa del Rey y la disputa de las Ventanas FIBA van a provocar que el Covirán Granada no vuelva a competir hasta el próximo día 5 de marzo. Veinte días sin disputar un encuentro oficial que ha provocado que Pablo Pin y su cuerpo técnico hayan pactado con Unicaja un choque amistoso, a puerta cerrada, este viernes en el Martín Carpena de Málaga.

Para esa cita ya podrá jugar el nuevo componente del plantel rojinegro, Ramón Vilà que llega para reforzar el juego interior y del que el técnico señaló que “es más un cinco que un cuatro. Es un jugador que postea y rebotea bien, con mucha energía”.

Buenas referencias

Pero si algo han buscado Óscar Fernández-Arenas y la dirección deportiva es que no rompa la buena dinámica que existe en el grupo. Y en ese sentido su nuevo entrenador recalca que “que las referencias que tenemos de él son muy buenas”. Lo primero que me dijo es que “quería era aportar lo máximo al equipo y creo que se va a adaptar bien. Por su energía y entrega nos va a dar muchas cosas y creo que es un jugador muy válido de los que hay que tener en una plantilla”. Sobre todo porque marzo llegará cargado de encuentros, con hasta cinco duelos, y cuantos más recursos tenga en la plantilla, más rotaciones podrá hacer.

Germán

En cualquier caso, el descanso de dos semanas sin competir afirma que “ha venido bien para recuperarnos y desconectar un poco porque tras el duelo de Almansa hubo jugadores con molestias”. Uno de ellos es Germán Martínez, fundamental cuando toca defender, que lleva varias duelos con molestias en uno de sus codos.

Pablo Pin: "Si no jugamos la Copa Princesa no se acabará el mundo"

Lo que no le quita el sueño al técnico del Covirán Granada es la Copa Princesa. Obviamente quiere disputarla ante el Movistar Estudiantes pero tiene claro que “hemos hecho nuestra parte del trabajo. Terminamos la primera vuelta con tan sólo cuatro derrotas y si Lleida gana los dos partidos que le restan la jugarán ellos y habrá que darle la enhorabuena”. Los ilerdenses jugará en día 3 en Palma y el 9 en casa ante Melilla. Por último, apuntó que “si no jugamos la Copa no se acaba el mundo” porque “lo que tenemos que hacer es seguir con nuestro camino que estamos trabajando muy bien”.