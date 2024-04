El Covirán Granada cae con polémica en el Palacio de Deportes ante el Valencia Basket

El Covirán Granada, en un vibrante partido, tuvo opciones de repetir la victoria ante el Valencia Basket de la primera vuelta pero un último cuarto muy polémico en el que bajó su nivel anotador, terminó con una nueva derrota en el Palacio de Deportes (81-88). Los de Pin siguen fuera del descenso a falta de cinco jornadas para el final con dos encuentros de ellos en casa.

Con el sorprendente descarte de Will Barton, que podría ser ‘cortado’, pero con la tranquilidad de que los rivales directos en la pelea por no descender habían perdido previamente como fue el caso de Zunder Palencia, Monbus Obradoiro y Río Breogán, saltaron los pupilos de Pablo Pin. Quizá demasiada pasividad porque el inicio no fue, ni mucho menos, el mejor. Nada más arrancar, el conjunto entrenado por Xavi Albert le endosó un parcial de 0-9 que asustó a los más de 7.000 espectadores que se dieron cita en el Palacio de Deportes.

Kwan Cheatham, como no, rompió la sequía anotadora de los locales que pagaron, en el primer cuarto, el talento de los che, en el que todos aportaron en cancha delantera. El ala-pívot rojinegro era el único con claridad en ataque pero un triple de Jaime Pradilla lanzó once arriba a los valencianos, obligando a Pin a parar el choque con 6-17 en el electrónico, la mayor diferencia de la que gozaron.

Cheatham siguió a lo suyo y a ello se sumó Jacob Wiley hasta que comenzó el festival de triples con el que se cerraron los primeros diez minutos de partido. Víctor Claver anotó uno que encontró respuesta en Pere Tomàs. Puerto hizo lo propio para anotar el quinto de su equipo pero respondió Kramer para cerrar el cuarto 16-23, con cinco pérdidas en los granadinos y muchos problemas para encestar.

Segunda acto

Pero el segundo periodo fue muy diferente. Se vio al mejor Covirán, agresivo en defensa y alegre y sin tanto respeto al rival en ataque. Y eso que en los tres minutos y medio iniciales no se vio el mejor baloncesto sobre el parqué de la instalación del Zaidín. Pin dio entrada de nuevo a Kwan Cheatham y el Covirán se desató. A base de tiros libres se fue acercando en el marcador, situándose a tres puntos a 6:12 del descanso y provocando que el técnico del Valencia Basket pidiera tiempo muerto.

Empero, sirvió de poco pues sus jugadores comenzaron a hacer todo lo contrario de lo que se le había dicho. Pésimos ataques, numerosas pérdidas y horrorosas decisiones en ataque fue el resultado. Era el momento de aprovechar tantos regalos y el Covirán no lo dejó pasar. Cristiano Felicio, mucho mejor que en anteriores citas, puso por delante a los de Pin por primera vez (30-29) para desesperación de Albert, que de nuevo paró el choque sin que le sirviera de nada.

Superior

El parcial de 10-2 y cuatro puntos seguidos de Christian Díaz y Lluís Costa levantaron a un Palacio de Deportes que estaba viendo los mejores minutos de su equipo. Semi Ojeleye rompió la mala racha anotadora de su equipo pero el parcial terminó siendo de 19-4 con una canasta sobre la bocina de Elias Valtonen que desató la locura en la última acción del primer tiempo. A los vestuarios se fueron los jugadores rojinegros ocho arriba, la máxima renta, gracias, sobre todo, a las 13 pérdidas del Valencia Basket. Sin duda, el gran déficit de su juego.

Quedaba por ver cómo iba a afrontar la segunda mitad un rival de Euroliga como el Valencia Basket. Y para empezar, Ojeleye y López-Aróstegui anotaron sendos 2+1. Poco a poco, el Covirán fue entrando en calor, al igual que Jones quien, junto a Pradilla, obligaron al técnico granadino a pedir tiempo muerto pues su equipo vio reducida su renta en tan sólo un punto (45-44). Costa asumió el mando y Cheatham la responsabilidad en cancha delantera pero regaló demasiados puntos fáciles a su rival, que se metió de lleno en el choque.

Polémica

Tanto que Chris Jones, con dos triples consecutivos, volvió a poner por delante a los visitantes. La igualdad, desde ese instante fue la constante. A base de triples Valencia no se desconectó, pero el Covirán tampoco gracias a Costa, que dirigió y anotó a partes iguales. Finalmente, fueron tres los puntos con los que se entraron en los últimos diez minutos de partido que iban a deparar emociones fuertes. Un 64-61 tras un parcial 8-0 que dejó el choque con las espadas en todo lo alto.

El periodo decisivo no arrancó precisamente bien por ambos bandos. Poca anotación, muchas interrupciones y decisiones polémicas como una falta antideportiva de Pere Tomàs muy discutible sobre Ojeleye con tablas en el electrónico. El duelo se turnó más bronco con una pelea por cada balón suelto pues ambos equipos se jugaban mucho, uno por no bajar y el otro por jugar play off con Baskonia apretando. Pero los de Pin no se achantaron. A 5:30 minutos para el final, vencía Valencia de dos puntos y su rival en bonus. Las decisiones de los colegiados encendieron a la afición granadina y los che se apoyaron en ellas para distanciarse, a 5:11 del final cinco arriba. Sobre todo tras una dudosísima falta antideportiva de Christian Díaz sobre Justin Anderson cuando lanzaba de tres que terminó con dos tiros libres anotados y una canasta desde más allá de 6,75 de Víctor Claver que obligó a Pin a pedir tiempo. No quería que sus jugadores se fueran del partido porque aún había opciones de ganar.

Las continuas revisiones de jugadas hicieron eterna la recta final. Kramer, con cinco puntos seguidos, albergó esperanzas pero Davis demostró su calidad lanzando a su equipo seis arriba. Cheatham y Wiley redujeron diferencias. Sin embargo, era el momento de Jones, que hizo suyo el balón y con una penetración y dos tiros libres dejó sentenciado el choque a 55 segundos del final.