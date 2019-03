Pablo Pin: "No quiero lamentos"

Preocupado por la cantidad de lesionados que tiene en su plantilla pero confiado en el trabajo del resto de sus jugadores y en la afición nazarí, Pablo Pin resaltó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Huesca que ganar al conjunto oscense “supondría, si se logra además el average particular, dar un paso importantísimo para afianzar el puesto de play off que ostentamos”.

Semana complicada

Pero la semana no ha sido fácil para el Covirán, pues a las ausencias por lesión de Alejandro Bortolussi y Alo Martín, el pasado viernes se sumó la de Josep Pérez y ahora Sergio Olmos. Cuatro hombres fundamentales, aunque los dos últimos serán duda de cara a la cita en el Palacio de Deportes. En ese sentido, Pin manifestó que “estamos teniendo bastantes problemas para entrenar. Hemos tenido que cambiar sesiones para trabajar y pasar entrenamientos de tiro y técnica individual por la mañana y los colectivos por la tarde para que nos pueda ayudar algún jugador júnior”.

Olmos

En cuanto a las bajas, apuntó que “Sergio Olmos no ha entrenado durante la semana y va a ser duda hasta última hora”. Una ausencia importante junto a Josep Pérez, que como el técnico reconoce, “sigue con el tobillo inflamado y bloqueado y jugar dependerá un poco de sus sensaciones y la tolerancia al dolor que él tenga”. Pese a que el valenciano “quiere jugar”, el preparador rojinegro tiene claro que “hay que ser inteligentes ahora y no arriesgarnos a una lesión de larga duración, por lo que tenemos que ir con pies de plomo”. En cualquier caso, será antes del partido cuando se determine, de mutuo acuerdo, si el talentoso base podrá saltar a la cancha o no.

“Hasta ahora habíamos tenido mucha suerte con el tema de las lesiones y no habíamos tenido nada grave pero se ha juntado todo de repente”, recalcó, por lo que no queda otra que “intentar superarnos y dar todos un poco más para pelear estos tres partidos al máximo con lo que tengamos, sin poner excusas ni caer en lamentos”.

Clave

Por tanto, Pin considera clave el apoyo de la afición en esta recta final de la temporada regular porque “no estamos en nuestro mejor momento físico sin embargo, hemos estado toda la temporada jugando muy bien pero seguro que pasaremos malos momentos durante los partidos y es ahí donde la afición debe dar un paso adelante”.

Todo ello ha provocado que, por ejemplo, el martes no tuviera ni diez jugadores para preparar un partido que será el primero de tres que deberá afrontar en apenas ocho días pues el martes el Covirán juega en Coruña, previo largo viaje, y el próximo sábado lo volverá a hacer en Granada ante el CBC Valladolid.

El rival

Respecto al rival, considera que el Levitec Huesca es un equipo “que ha estado todo el año arriba y eso no es casualidad. Tiene mucho talento a nivel ofensivo y cuenta con jugadores que han dado un paso adelante esta temporada como Agustí Sans o Nurger, que han aumentado el nivel”. Al hilo, definió a los de Guillermo Arenas como un conjunto “muy sólido y duro”. Y parte de culpa lo tiene el hecho de que “físicamente es muy duro en defensa, que colapsa muy bien y es muy activo, pero es que además, es capaz de seguir manteniendo el ritmo con los cambios”.