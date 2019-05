A tres días del primero de los dos encuentros que deberá disputar en el Palacio de Deportes el Covirán en busca de la Final Four, Pablo Pin afronta la cita ante el Iberojet Palma “con tranquilidad, seguridad y la confianza del trabajo bien hecho”. Para el técnico granadino jugar dos partidos en casa “es un premio para nosotros y para la gente que nos ha apoyado durante todo el año. Hemos sido constantes durante toda la campaña y ahora toca dar nuestro máximo”.

Confianza

La victoria en el Polideportivo Son Moix “nos reforzó mucho sobre todo por cómo se dio. El partido se puso muy complicado y en la prórroga, tanto en concentración como físicamente, aguantamos todo el choque”, apuntó, para continuar señalando que “veo a mi equipo con mucha confianza”.

Un plantel de jugadores a los que Pin ve “con cara de ganadores y me gusta. Tenemos que creer que podemos conseguir grandes cosas pero partiendo de que no somos favoritos a nada”. Y es que respeta y mucho a Palma, aunque no dudó en señalar que “¿por qué no vamos a optar a pasar la eliminatoria tras ganar el viernes y el domingo?”. Y lo argumentó resaltando que “cuando estamos concentrados somos un equipo muy competitivo, aunque luego puede pasar cualquier cosa y a lo mejor llega Palma, nos gana los dos partidos consecutivos y nos deja fuera”.

Lo que sí tiene claro el máximo responsable deportivo del Covirán es que “si somos capaces de controlar los detalles y estar concentrados, podemos ganar los dos encuentros”. Y la experiencia en las anteriores citas así lo ha dejado claro: “Da igual que vayas ganando de 15 porque como te despistes, el rival se mete en el partido. Le pasó al Palma en el primer encuentro y a nosotros en el segundo. Si vemos las otras series, Valladolid remontó 20 puntos en el primer partido en Melilla”. Por tanto, tiene claro que “si no controlas lo básico en el baloncesto que es el rebote y el balón, no estás preparado para competir”.

Afición

En cuanto al ambiente que se vivirá en ambos duelos, el entrenador rojinegro confía en “ver el Palacio de los grandes partidos. La afición de Granada siempre ha respondido en las citas importantes. Sobre todo me alegro para que disfruten de un play off de ascenso a ACB porque llevamos muchos años peleando mucho, jugando en canchas que por categoría nos correspondía pero no por la afición y por fin estamos compitiendo con los mejores. Espero el Palacio de Deportes de las grandes ocasiones”.

Decisiones

Con toda la plantilla a su disposición, en la eliminatoria ante los baleares ha tenido que descartar a un jugador pues cuenta con trece componentes y sólo pueden jugar doce. En el primer duelo no se vistió Alo Marín y el pasado domingo fue el capitán Eloy Almazán el elegido. Al hilo, Pablo Pin reconoció que “cualquier decisión que tome es injusta. Me gusta decir las cosas claras y a la cara porque todo tiene su estrategia. Tanto a Alo como a Eloy les he explicado las razones de su descarte en estos partidos”. No obstante, alabó su comportamiento pese a que “no les gusta porque todos quieren jugar y lo merecen sobre todo porque son muy honestos en el trabajo diario, pero al final tengo que decidir. Su predisposición es buena y luego en el banquillo son uno más, aportan y eso habla muy bien del ambiente de este grupo”.