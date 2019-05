Pese a tener que emparejarse con uno de los mejores jugadores de la categoría, Devin Wright fue el mejor jugador del Covirán en el segundo partido de la serie. El gallego tiene claro que “estamos en play off para disfrutar pero eso no quita exigirse al máximo con el objetivo de llegar lo más lejos posible”.

Lo tiene claro

El center rojinegro lo argumenta señalando que “el primer objetivo de la temporada era salvarse y se consiguió. Tenemos ahora la serie empatada a uno y jugamos en nuestra casa, por lo que es una gran manera de reivindicarnos”.

Dos citas en las que la clave en ambas puede estar desde su punto de vista “en el nivel de dureza que podamos presentar. A partir de ahí, el que domine el ritmo del partido tendrá mucho ganado sobre todo si domina el rebote y se está demostrando, pues el que lo controla, en un 90% de los casos gana el partido”. Otro de los aspectos a tener en cuenta será “no perderle la cara al partido. Se ha visto en los dos encuentros de la serie, llegando a ganar de 15 y 17 puntos tanto Palma como nosotros y ver cómo se remontan”. Por todo ello considera que “el cansancio será determinante pero sobre todo no caer en la falsa confianza de creer que se tiene el partido ganado”.

Wright, pieza fundamental en el ascenso la pasada campaña, está manteniendo un bonito duelo con Fran Guerra, uno de los mejores jugadores de la LEB Oro. El viernes tendrá otra oportunidad de enfrentarse a él y para ello tiene claro que será fundamental “sacarlo de la zona. Es un jugador de 2,14 con peso y que sabe utilizar muy bien su cuerpo, por lo que será importante que tenga que dar muchos botes para atacar”.

Mejora

Por último, fue sincero al declarar que a nivel personal su temporada ha ido “de menos a más. Empecé titubeante y en los primeros tres meses me costó bastante adecuarme al ritmo de la competición y al nuevo rol que tengo este año, pero poco a poco me he ido encontrando mejor”. Un final de temporada en el que se encuentra más cómodo pues “en play off el juego es más duro y los árbitros permiten más”.