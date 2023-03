Dani Rodríguez: "Unos Juegos Olímpicos son lo máximo a lo que un deportista puede aspirar"

Tras el éxito conseguido en el LIX Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta celebrado Pabellón de atletismo CDM Gallur (Madrid) en el que Dani Rodríguez logró el oro en 60 metros lisos, el de Casanueva ya se prepara para competir en el Europeo que tiene lugar desde este jueves y hasta el domingo en Estambul. El velocista, del club de atletismo Playas de Castellón, ha atendido a Granada Hoy.

¿Cuánto tiempo ocupan los entrenamientos para un atleta que compite tanto nacional como internacionalmente?

Pues depende de la época del año en la que nos encontremos, pero suelen ser entre dos y tres horas cada día. A pesar de que tenemos tiempo libre, muchas veces los desplazamientos y las dietas alimenticias a las que tenemos que regirnos nos cohíben más que los entrenos a la hora de perdernos eventos familiares o fiestas con amigos. Pero considero que todo esfuerzo tiene su recompensa.

¿Cómo fueron sus comienzos en el atletismo, de dónde surgió el interés?

Desde pequeño he sido un chaval al que le ha gustado el deporte, sobre todo el fútbol, y un día en la escuela nos hicieron unas pruebas de velocidad. Obtuve buenos resultados y los profesores me dijeron que tenía cualidades para el atletismo, lo que me hizo interesarme por él más intensamente.

¿Su objetivo esta temporada es logra la mínima para los Juegos Olímpicos de París?

Unos Juegos Olímpicos son lo máximo a lo que un deportista puede aspirar, pero mi participación en París 2024 depende de cómo vayan las competiciones de este verano y los torneos previos. No está nada claro todavía que pueda acudir pero ojalá sea así.

¿Cómo funciona la clasificación?

Respecto a la clasificación, tenemos dos formas de optar a los Juegos: una es llegando a sobrepasar una marca mínima que te exige la Federación Internacional, y la otra posibilidad es acceder a través de un ránking de puntos, que depende de tu puesto en los diferentes torneos, la marca personal que tengas y la relevancia de esa competición en cuestión. Las competiciones tienen más valor según el ámbito territorial. Por ejemplo, una competición nacional vale más que una regional, y la que más puntos da es el Campeonato de España.