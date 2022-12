David Iriarte, jugador del Covirán Granada: "Estamos donde queríamos"

David Iriarte forma ya parte de la historia del Covirán Granada. El balear, capitán del equipo por segunda temporada de forma consecutiva, cumple su sexto curso en el conjunto rojinegro. El ala-pívot llegó para ayudar activamente en el ascenso del club a LEB Oro, categoría en la que permaneció durante cuatro campañas para lograr el ascenso el pasado mes de mayo a una competición en la que pudo debutar con la elástica nazarí, la Liga Endesa.

Para llegar hasta ahí, Iriarte reconoció que "he trabajado muchísimo para cumplir mi sueño, que era debutar en ACB y con Granada. Estoy muy orgulloso de todo el camino recorrido, ya que tanto el club como yo hemos ido evolucionando durante todos estos años". Sobre su debut en la competición Iriarte dijo que "a nivel individual me costó mucho empezar y sentirme cómodo en la pista. Se notó mucho el cambio físico de la LEB hasta a ACB, pero he trabajado y voy a seguir haciéndolo para ayudar lo máximo posible al equipo en los minutos que tenga e intentar disfrutar de un año muy bonito".

El balear analizó sus impresiones sobre su llegada a la Liga Endesa e hizo hincapié en el “altísimo nivel de la competición, yo pensaba que la diferencia no era tan grande pero al estar ahí dentro se nota muchísimo”. “Hay menos tiempo y menos oportunidades para tomar decisiones, que es algo que esperaba, pero aún así me ha sorprendido", añadió.

El Covirán Granada ha conseguido cinco victorias hasta el momento y el balear explicó que ahora mismo "estamos en el sitio en el que nos gustaría estar, aunque la racha de 4 derrotas nos está pesando porque hay algunos partidos que podríamos haber ganado".

El capitán del Covirán Granada habló sobre el estado actual del equipo: "Las lesiones de Luke y Cristiano más la de Dejan y la complicación del calendario se ha notado. Nos cuesta hacer entrenos de mucha calidad y de forma continua y se nota mucho la carga de minutos. Es el momento de hacer equipo, estar juntos y seguir trabajando para estar preparados”.

Fichajes

Prince Ali, Luke Maye, Cristiano Felicio, Dejan Todorovic y Alex Renfroe son las caras nuevas del Covirán Granada para su debut en la liga. El rojinegro se mostró "muy contento" con ellos. El club "ha hecho un esfuerzo muy bien dirigido con los fichajes. No es fácil que venga gente de su nivel con un compromiso máximo y que mantenga la filosofía del club".