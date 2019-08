Oportunidad para reivindicarse de Valero

David Valero afronta este sábado su participación en el Campeonato del Mundo de BTT que este año, con motivo del trigésimo aniversario de la Unión Ciclista Internacional, se celebra en la estación de esquí de Mont-Sainte-Anne de Canadá, que por tercera vez repartirá los maillots arco iris a los mejores bikers del mundo.

En el circuito canadiense, que en esta ocasión contará con 4,3 kilómetros, los ciclistas volverán a encontrar alguno de sus tramos míticos como L'Enfer de Sainte-Anne, La Beatrice o La Marmotte, que dotarán a este Mundial de todos los ingredientes, por técnica y dureza, que requiere la cita más importante del curso.

La Armada Española vuelve a reunirse una vez más para afrontar la competición más importante de la temporada. Un grupo de ciclistas que integrán Pablo Rodríguez, Carlos Coloma y Sergio Mantecón además de Valero, que serán los cuatro ciclistas que defenderán el maillot de España en la carrera élite masculina, que recibirá la salida a las 20:45 horas.

Sabor amargo

El actual campeón nacional David Valero afronta la cita en el Mont-Sainte-Anne con el deseo de “quitarme el sabor amargo que me han dejado las últimas competiciones que he disputado. He trabajado fuerte en las semanas previas para llegar lo mejor posible y espero que ese trabajo dé sus frutos”, señala al portal de la Federación Español de Ciclismo. En cuanto al planteamiento de carrera, el ciclista de Baza señala que “habrá que tener muy en cuenta la salida, ya que si arrancas muy fuerte puedes pagarlo. Además, en las subidas se puede pasar bastante bien, así que si tienes piernas podrás ir para adelante”.