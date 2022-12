David Valero: "Ha sido una etapa muy dura pero estoy muy contento con la experiencia"

El ciclista bastetano David Valero terminó "muy contento" su debut en una carrera por etapas por el desierto, con triunfo y estreno del maillot rojo en la Neom Tidan Desert de Arabia Saudí, tras una jornada marcada por el viento huracanado.

"Ha sido una etapa muy dura. Me ha sorprendido porque el viento ha soplado muy fuerte, provocando un desgaste muy grande. Me he visto muy fuerte en la zona del llano, donde se podía navegar un poquito, y luego me he desenvuelto bien, también gracias a Haimar Zubeldia, que me ha ayudado. Era la primera carrera que hacía con navegación y estoy muy contento con la experiencia", dijo en meta el granadino.

Prudencia

Con diferencias abismales en la general, Valero opta por la prudencia antes de afrontar las tres etapas que restan. "Quedan tres etapas y 300 kilómetros en los que pueden pasar muchas cosas, cualquier problema mecánico en BTT te puede pasar una gran factura. Intentaré seguir así, a ver qué pasa", comentó el biker en meta.

Valero cumplió con el primer capitulo del objetivo con el que llegó a Arabia Saudí: realizar entrenamientos de calidad pensando en sus retos futuros. "He venido a hacer buenos entrenamientos. Me metí en el grupo de cabeza, donde fui bastante cómodo, luego se rompió el pelotón y nos quedamos Haimar y yo delante. Los dos también hemos ido a buen ritmo, conforme a la idea de entrenamiento que traía. Creo que hay que seguir en esta línea", comentó.

Ya con la condición probada de favorito, Valero espera seguir su hoja de ruta, sin presión añadida. "Tengo que dosificar los esfuerzos, ésta no es mi disciplina, estamos en diciembre y los objetivos de la Copa del Mundo y del Mundial quedan lejos aún", concluyó.