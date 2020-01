Como positiva puede catalogarse la jornada en la División de Honor sénior. De los cinco equipos granadinos, tan sólo uno cayó derrotado, el Guadix, logrando el triunfo el Arenas, el Cubillas y el Atarfe y empatando el Celtic.

La goleada de la jornada la logró el cuadro atarfeño, que en las últimas tres jornadas en casa ha hecho de su terreno de juego un fortín. Los de Manolo Rojas se deshicieron sin apuros del San Pedro (4-0), al que superan en la tabla. Y lo hicieron en una gran segunda mitad en la que aprovecharon que su rival se quedó con diez jugadores por la expulsión de Lucas. Los malacitanos aguantaron 53 minutos hasta que Moleón, de penalti, abrió el marcador. Con ventaja, el choque fue coser y cantar para los verdiblancos, que ampliaron su renta gracias a Dani González. Ya en la recta final, un doblete de Jairo finiquitó el encuentro.

Lejos del descenso

También venció el Cubillas (1-0). Lo hizo por la mínima ante el Martos aprovechando un penalti que materializó Piru antes del descanso, y que supuso además la expulsión con roja directa del jienense Germán. Con superioridad numérica, los alboloteños no pasaron por excesivos apuros y sumaron tres nuevos puntos que les alejan del descenso.

Por su parte, el Arenas de Armilla dio la sorpresa de la jornada al derrotar por 1-0 el Estepona, segundo clasificado. En un duelo muy intenso, el conjunto de Dani Camarero supo contener a uno de los mejores equipos del grupo, que se quedó con uno menos en el 61’ y que dejó sentenciado el choque en el minuto 98, con su rival con nueve jugadores, gracias a un gol de Joaquín Corral. El tanto llevó la euforia a las gradas del Municipal armillero.

El Celtic suma

Un punto sumó el Celtic en su desplazamiento a Málaga donde se midió al Churriana. Un empate a cero ante un duro rival que pelea por no descender. Cinco partidos llevan los de Pulianas sin vencer, por lo han caído de la zona noble de la tabla clasificatoria y que, pese a gozar de ocasiones, no pudieron marcar.

En barrena

El único que perdió fue el Guadix (0-1), que sigue en caída libre y acumula ya nueve encuentros sin vencer. Los accitanos no arrancaron bien el choque ante el Cantoria y a los doce minutos ya caían tras un tanto de penalti que anotó Javilín. El gol le hizo mucho daño a los de ‘Añico’, que no fueron capaces de batir a Alberto y que, pese a intentarlo, no pudieron al menos empatar. Los del norte de la provincia son ya penúltimos aunque su situación en la tabla clasificatoria no es aún excesivamente preocupante.