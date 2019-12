En una jornada partida para los representantes de la provincia, el triunfo del Atarfe fue la mejor noticia para los equipos granadinos. El conjunto verdiblanco no falló ante el colista, el Cantoria, y se asienta en la zona tranquila de la tabla clasificatoria.

Los de Manolo Rojas no podían fallar y aunque fueron superiores al cuadro almeriense, no fue hasta la recta final del choque cuando dejaron sentenciado el duelo. Y eso que no pudo comenzar mejor el duelo para los metropolitanos, que a los cuatro minutos se pusieron por delante en el marcador gracias a un tanto de Dani González.

Con ventaja, los atarfeños jugaron mucho más cómodos y gozaron de ocasiones más que suficientes para haber llevado los tres puntos con más tranquilidad sin tener que sufrir en exceso. Pero no estuvieron acertados ante el arco rival y, aunque el resultado no peligró, no fue hasta el descuento cuando hicieron el definitivo 2-0 gracias a Moleón, que les permite irse al parón navideño en una zona muy cómoda.

Dos derrotas

Quien sigue sin levantar cabeza es el Guadix, que esta vez volvió a caer en casa. Lo hizo ante el Berja por 1-2 en un encuentro loco en los primeros diez minutos. Y es que los almerienses se pusieron por delante en el marcador a los cuatro minutos. Pero la alegría les duró poco a los visitantes pues Alberto estableció el empate en el 8'. A partir de ahí, la igualdad fue la tónica dominante, con opciones de gol para ambos contendientes, pero no era la tarde para ninguno de los los dos equipos. Hasta que Vizza, en el minuto 90, hizo el definitivo 1-2 silenciando al Municipal accitano que volvió a ver una nueva derrota de su equipo.

La última jornada del año la cerró el Arenas de Armilla, que saldó su desplazamiento a Málaga para medirse al Churriana con una derrota por 1-0 en un duelo con pocas ocasiones de gol y muy igualado que sentenció Rubén a un cuarto de hora del final con el cuadro malacitano con uno menos durante más de una hora de partido.