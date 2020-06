Los equipos de Tercera comienzan a moverse

Dada por finalizada la competición con la excepción del play off exprés que deberá disputar el próximo mes de julio el CF Motril en su intento por ascender a Segunda División B, los equipos granadinos de Tercera División comienzan a moverse de cara a la próxima campaña.

En el conjunto motrileño tanto los jugadores como cuerpo técnico han pasado los controles médicos del COVID-19 en el Estadio Escribano Castilla y, tras recibir los resultados de los test, no se ha detectado ningún positivo en ningún miembro de la plantilla. Una buena noticia que hace que los de José Manuel García puedan trabajar con mayor tranquilidad de cara al regreso a la competición una vez que el pasado lunes inició sus entrenamientos para medirse al CD El Ejido en el Marbella Football Center.

Morente, a Maracena

Pero el resto de equipos ya trabajan en un nuevo curso del que aún no se conoce la fecha de inicio partiendo, principalmente, de confirmar a los hombres que ocuparán el banquillo. El que más avanzado va es la Unión Deportiva Maracena. Su presidente, Juan Ramírez, no ha perdido el tiempo y tras decidir que no continuase José Gabriel Padial ‘Gabri’ como entrenador, le ha dado la responsabilidad del cuadro metropolitano a Jaime Morente, las dos últimas temporadas en el Huétor Vega antes de que fuera cesado.

El Maracena es el que más movimientos ha realizado con diez renovaciones

Con Morente, han renovado Rubén Haro, Peri, Fran Bea, Nico Espigares, Migue Peinado, Javi Gallo, Luis Enrique, Rubén, Jorge y Jorge Molina, además de confirmar el ascenso a la primera plantilla de los juveniles Pedro Aceituno, Castellano y Antonio Gutiérrez. Junto a ello, ha anunciado la creación en categoría sénior del Maracena B para darle continuidad a los jugadores que cumplen de juveniles y que no tienen cabida en el primer equipo y dotarles así de un mayor espíritu competitivo a los que aún están en edad juvenil.

Por lo que se refiere al Huétor Vega, el conjunto hueteño tras desvincularse de manera definitiva del Granada CF y confirmar su continuidad en el Grupo IX al no haber descensos, ha querido darle continuidad en la dirección técnica a Joseba Aguado, que ya comienza a trabajar en el nuevo plantel de jugadores aunque la intención es mantener, en la medida en que se pueda, el bloque de la última campaña.

Párraga no sigue

En el Loja Club Deportivo ya se conoce que Jesús Párraga no seguirá al frente del equipo de su tierra, al que dejó antes del parón debido al coronavirus en décima posición. La directiva lojeña le ofreció renovar pero la incertidumbre que existe en los clubes no ayuda a la hora de confirmar la continuidad de jugadores. El no saber los clubes con qué dinero van a contar para poder firmar a futbolistas hace que los técnicos quieran conocer la realidad económica y si dispondrán de un equipo de garantías. Y en ese sentido, el Loja es un claro ejemplo de ello.

Huétor Tájar

Por último, en una situación similar se encuentra el Club Deportivo Huétor Tájar, en el que Manuel Moreno ‘Rizos’ podría seguir siendo el máximo responsable del cuadro panciverde tras hacerse cargo del equipo amarillo una vez que se cesó a Antonio Sánchez Frías. A Rizos se le considera un hombre de la casa y la directiva presidida por Luis Daza valora su trabajo desde que llegó, por lo que todo hace indicar que seguirá dirigiendo al cuadro del Poniente.