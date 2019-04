Los gemelos granadinos Callejón se formaron juntos y tras pasar por la cantera del Real Madrid, sus vidas se separaron desarrollando su carrera como futbolistas en ámbitos diferentes. José, hoy en el Nápoles, en Europa y Juan Miguel en Sudamérica, algo que para el segundo no ha sido motivo de celos ni define su pasión por el balompié.

"Nunca he tenido celos porque mi hermano haya jugado en ese tipo de equipos y que haya conseguido cosas importantes. Ni mucho menos, al final uno siempre tiene que estar de la mano con su hermano", confesó Juanmi en una entrevista con Efe. José Callejón, que jugó en el Real Madrid entre 2011 y 2013, actualmente milita en el Nápoles italiano, mientras que Juan Miguel defiende los colores del Bolívar de La Paz, el club más laureado de Bolivia.

Su camino

El hecho de que José juegue en el fútbol europeo o haya estado en equipos "más grandes" no tiene relevancia para Juanmi, ni tampoco ha implicado que se sintiera "inferior ni menos" que su hermano. El centrocampista no se arrepiente "de nada" en su carrera y está "agradecido" de estar donde está. "Cada uno ha tenido su camino, se puede llamar fortuna o porque en ese momento uno está mejor que otro, pero al fin y al cabo sigo disfrutando del fútbol que es lo que me apasiona y ojalá por muchos años", zanjó.

Relación

La relación con José "es estupenda", pues "el tener un hermano gemelo te da todo" y supone un lazo inquebrantable incluso con el paso de los años, señaló Juanmi. Hijo de unos humildes fruteros, Juanmi Callejón (Motril, 1987) tuvo un inicio que "no fue fácil", si bien hoy él y su hermano pueden presumir de haber cumplido el "gran sueño" de su padre, que era que sus hijos sean "jugadores profesionales de fútbol".

Inicio

Ambos ingresaron a sus 13 años a la cantera del Real Madrid, en la que se formaron durante ocho años. "Es de lo mejor que nos ha pasado, porque no sólo te forma como jugador, sino como persona, y a raíz de ahí cada uno fue haciendo su carrera", recordó. En nuestro país Juanmi estuvo en el conjunto C y B del Real Madrid y también militó en el Mallorca, Albacete, Córdoba y Hércules. En 2013 fichó para el Levadiakos griego, para pasar en julio de ese mismo año al Bolívar de La Paz.

Con la Academia paceña fue campeón de los torneos bolivianos de Apertura 2014 y Clausura 2015, y fue el máximo goleador del Apertura 2014 con 15 goles y del Apertura 2016 con 16. Además, fue parte del plantel que, al mando del también español Xabier Azkargorta, logró alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores en 2014, en la que anotó cuatro goles.

En Bolivia

Aquella "fue una etapa gloriosa e histórica para el club", que incluso motivó a que la hinchada pida que Juanmi adquiera la nacionalidad boliviana y defienda la camiseta de la Verde. Al respecto, el motrileño explica que, de momento, no se puede realizar el trámite por el año que estuvo en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí, entre 2017 y 2018 antes de volver a Bolivia, ya que por ahora no llega al tiempo mínimo requerido de estancia continuada. "Pero sí es cierto que nunca he descartado eso, nunca he cerrado las puertas a jugar con la selección. Veremos más adelante cómo va el futuro", señaló.

Tras su paso por el fútbol árabe, Juanmi retornó al Bolívar en 2018, una decisión que no le costó tomar por el buen trato recibido en su primera etapa en La Paz. El estar lejos de casa y de sus familiares se compensa con el apoyo que recibe de sus compañeros de equipo y la hinchada, por lo que se declaró "muy contento" de haber vuelto a Bolivia.

El Bolívar se quedó en la primera fase de la Copa Libertadores al caer ante el Defensor Sporting uruguayo por 2-4 en la ida en La Paz y pese a haber ganado por 2-3 en la vuelta en Montevideo. Aquello fue un "mazazo bastante duro, pero ya pasó", por lo que ahora los celestes están enfocados en la pelea por el título del Apertura boliviano, sostuvo Juanmi.

Goleador

Con 12 goles, Juanmi está a uno de igualar a los máximos artilleros del torneo, el panameño Rolando Blackburn del The Strongest de La Paz y el boliviano Carlos Saucedo del San José de Oruro. Para el granadino no es una "obsesión", ni su "principal objetivo el ser goleador". "Lo principal es lo colectivo, que el equipo esté arriba, que consiga el campeonato. Y si todo lo colectivo va bien, todos los jugadores nos lucimos, estamos de la mejor manera y eso es lo que queremos todos", manifestó.

El futuro

El futbolista tiene contrato con el Bolívar hasta fin de año, pero espera quedarse más tiempo en estas tierras que considera su "segunda casa". "Bolívar me ha dado todo, llevo muchos partidos en este equipo, incluso muchos goles también y ojalá que puedan ser más y haya Callejón para rato", concluye.

Algunos de sus mejores goles en Bolivia los puede ver en el siguiente vídeo: