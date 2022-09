Carlos Garach: “Ser campeón del mundo no ha cambiado mi forma de ser ni me han crecido alas"

Tras una intensa campaña, al joven nadador granadino Carlos Garach le ha sentado muy bien las tres semanas de descanso que ha tenido. El Campeón del Mundo júnior en Perú en los 800 y 1.500 metros ya prepara su nueva temporada que estará repleta de retos.

Después de los logros conseguidos, ¿cómo calificaría su temporada?

De ensueño y excepcional. Mi entrenador y yo sabíamos que lo íbamos a hacer bien pero no a estos niveles. Ha sido un año con muchos retos porque, además de las distintas competiciones de natación en las que he participado y con un calendario tan exigente, he tenido que realizar las pruebas de acceso a la Universidad. Ha sido un constante reto psicológico.

Y a ello le ha sumado los estudios. ¿Cómo lo ha compatibilizado?

La Selectividad es como un maratón. Empiezas en Primaria y terminas en el Bachiller, pero estoy muy contento porque después de todo lo que he pasado este año, con competiciones, entrenamientos y concentraciones, al final he podido entrar en la carrera que quería. Voy a hacer una Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Robótica.

“Cuando termino de entrenar, me quedo unos minutos flotando porque me gusta sentir el agua”

Tras finalizar la temporada, ¿cómo se encuentra con tanto éxito?

Me siento igual. No ha cambiado ni mi forma de ser ni mi físico. Como siempre digo, no me han crecido alas y lo único que busco es descansar, estar tranquilo, disfrutar de mi familia y amigos y recargar las pilas para la próxima temporada que empieza muy pronto. El 28 de septiembre tengo que volver a Málaga donde voy a estudiar también.

¿Cómo se organiza?

Existe un programa para deportistas de alto nivel y la Facultad ofrece ayuda pero también mi familia me echa una mano. Al principio será difícil por ser algo nuevo, además será mi primer año en categoría absoluta. Habrá que adaptarse en la Universidad e ir poco a poco.

¿Cuanto tiempo de descanso ha tenido?

He tenido tres semanas de descanso activo. He nadado poco pero algo de bicicleta sí he hecho, no he estado parado. La piscina la uso para relajarme. No siempre voy a la piscina para entrenar sino que la veo como un espacio para estar con mis amigos y tranquilo. Me gusta nadar pero la sensación que tengo en el agua me encanta. Muchas veces, cuando termino de entrenar, me quedo unos minutos flotando porque me gusta sentir el agua.

“Hemos hecho una temporada no de diez sino de 9,5 pero tengo la sensación de que puedo estar ahí”

¿Qué sensaciones le ha quedado tras competir en la categoría absoluta y darse cuenta de su nivel?

Estoy muy satisfecho. Creo que hemos hecho una temporada no de diez sino de 9,5, porque ha habido campeonatos en los que he podido mejorar. Pero tengo la sensación de que puedo estar ahí. Se vio en el Europeo absoluto en el que quedé sexto. Creo que con más entreno, constancia y sacrificio se puede conseguir todo.

¿Tiene previsto la próxima temporada reducir el número de pruebas en el que va a participar?

A mí me gusta nadar en todas las especialidades, pero creo que el año que viene en los Campeonatos de España y Andalucía participaré en las pruebas de 200, 400, 800 y 1.500 y quizá meteré 200 espalda. Ya en las competiciones internacionales dependerá si me clasifico o no. Me encantaría nadar en 400, 800 y 1.500 que al final son mis pruebas junto con aguas abiertas que no me olvido de ella y que es una de las distancias que más me gustan.

¿Qué tal fue su experiencia en Perú?

Es algo que me voy a llevar de por vida. Poca gente puede vivir lo que yo sentí. Me siento muy afortunado por ser campeón del mundo pero ya ha pasado. Hay que tener los pies en el suelo y pensar ya en la siguiente temporada.

Tras lograr el título mundial, ¿le conoce más la gente?

La gente que ya sabía de mí me conoce pero la natación no es como el fútbol. En este deporte te conoce la gente que te quiere conocer, que sigue la natación y le gusta o que la practica.

¿Qué objetivos tiene en la próxima temporada?

Principalmente, bajar mis marcas y hacerlo lo mejor posible tanto en competiciones regionales como nacionales e internacionales. Y, al final, disfrutar que es lo más importante. Cuando eres un deportista de alto nivel es algo que no se tiene en cuenta y creo que es muy importante para el rendimiento y para la persona.

“Me siento muy afortunado por haberme proclamado Campeón del Mundo pero ya ha pasado”

En concreto, ¿qué competiciones tiene en mente?

Estoy clasificado para el Campeonato del Mundo de piscina corta en Melbourne en diciembre y deberé lograr la clasificación para Fukuoka, en Japón, donde se celebrará el Campeonato del Mundo en piscina de 50 metros. Además, también participaré en los Campeonatos de España Open.

¿Cómo vivió el recibimiento que le ofrecieron a su vuelta de Perú?

Fue muy emocionante. Lo disfruté mucho. Vi todo ese apoyo que ya tenía pero todos juntos. Estoy muy agradecido con el Ayuntamiento y con el Club Natación Churriana, que me demostraron que me quiere mucho y están ahí siempre conmigo. Por desgracia no los veo tanto como quisiera pero los considero una familia y ellos lo saben.

Tras sus logros, ¿qué le aconseja Víctor Martín compañero de su equipo?

Que disfrute el momento porque es algo que te llevas para siempre, pero sobre todo que esté con mi gente pero siempre con los pies en el suelo y que no se me suba mucho a la cabeza. Eso es muy importante porque no voy a ganar siempre.

¿Y su entrenador?

Que quedan muchas temporadas por delante y esto ya ha pasado. Hay que estar contentos pero hay que volar más.