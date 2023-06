Esther González: "Me he preparado física y mentalmente para estar en el Mundial"

A sus 30 años, Esther González suma 35 partidos con la selección española de fútbol y, con 23 goles, ha entrado en el 'top 10' de máximas anotadoras del equipo. La delantera forma parte de la prelista de 30 jugadoras elegidas por el seleccionador Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará del 20 julio al 20 de agosto y en el que asegura que todas están "mentalizadas para llegar hasta el final". La exjugadora del Real Madrid conocerá este viernes, como sus compañeras, si finalmente forma parte de las 23 que viajarán a Oceanía. A pesar de haber participado en dos Eurocopas (Países Bajos e Inglaterra), Esther nunca ha jugado un Mundial y en esta ocasión opta a ser una de las capitanas de la selección.

En medio del conflicto de ‘las 15’, la delantera se ha convertido en una pieza indiscutible en la Roja y no ha faltado a ninguna de sus últimas citas. Además, la de Huéscar se ha convertido en la máxima goleadora del Real Madrid en la historia del club con 39 goles a sus espaldas y, a pesar de no tener regularidad en el último tramo de temporada, la ha terminado como la segunda máxima anotadora del equipo merengue. Después de anunciar su fin de contrato con el club, ahora emprenderá un nuevo camino en su carrera profesional.

¿Qué les ha dicho la Reina Letizia en su visita?

Pues la verdad que estaba súper informada sobre muchos aspectos del fútbol. Sabía todos los partidos que jugábamos, estaba muy preparada y ha sido muy cercana y simpática, una sensación increíble. Para nosotras es un honor que vengan a desearnos suerte y que crean que lo vamos a conseguir. Estábamos todas felices, ha sido una conversación de las que te llenan.

¿Cómo está? ¿Qué tal estos primeros días de concentración, cómo se siente física y mentalmente?

Me encuentro muy bien mentalmente. Es un sueño jugar un mundial y tener la oportunidad de estar luchando por estar entre esas 23 jugadoras. Físicamente también muy bien, hemos tenido tres semanas de desconexión y descanso para volver con energía y también de prepararte para llegar en las mejores condiciones.

Está entre las 30 de esa prelista (ahora 29), el viernes Vilda dará la definitiva de 23. ¿Se ve jugando en Nueva Zelanda?

Yo espero estar en Nueva Zelanda, es una decisión que no depende de mí, pero es evidente que me he preparado tanto física como mentalmente para estar ahí. Lo he visualizado muchas veces. Hay cosas que no dependen de una, pero tengo claro que lo que yo tenía que hacer lo he hecho y tengo la conciencia muy tranquila.

Este sería su primer mundial, ¿qué supondría para usted?

Para mí es un objetivo personal. Tener la oportunidad de vivirlo y competir allí y enfrentarte a las mejores futbolistas y estar entre as mejores es un reto.

Ha sido pieza clave para el seleccionador esta temporada. Tras la poca regularidad que ha tenido en los últimos meses en el Real Madrid, ¿cree que seguirá siendo así?

Al final lo importante es la manera en la que he venido ahora. Tanto Vilda como yo y seguramente gran parte de la afición entiende que lo que me ha tocado vivir es injusto, es la realidad. Los números hablan por sí solos, a veces no hace falta que hable yo. Por eso en ese aspecto estoy tranquila, yo creo que el entrenador me conoce y sabe lo que he dado en cada partido hasta el momento en el que me quisieron dejar fuera. No sé si me preocupa, yo he venido preparada para dar lo mejor de mí y la decisión ahora mismo no me corresponde. Tengo la conciencia muy tranquila.

¿Tuvo miedo de no ser convocada por no estar jugando?

Jorge es una persona muy cercana, siempre está en los detalles buenos y malos, ya nos conocemos también. Lo único que me preocupaba era no venir con el ritmo competitivo, lo que te da la competición no te lo da el entrenamiento, pero tenía un equipo de trabajo fuera y he estado intentando sopesar eso que no hacía en los partidos y hemos trabajado para llegar en las mejores condiciones aquí.

Con todo el revuelo este ultimo año con ‘las 15’, ¿entiende la vuelta de Ona, Mariona y Aitana ahora?

Yo entiendo que en esta lista están las mejores y se nota en la calidad del entrenamiento. Yo estoy muy contenta con todas, se nota mucho la calidad grupo y que todas tenemos un mismo objetivo. Nunca he opinado cuando se ha tomado una decisión ni tengo que hacerlo ahora. Mi objetivo es sumar cada vez que vengo aquí, ser la mejor compañera fuera del campo y dentro dejarme todo por cada una de mis compañeras. Hay cosas que he entendido ahora porque soy una jugadora con experiencia, a veces uno no tiene por qué meterse. Se nota la ambición con la que estamos todas, me quedo con eso con las ganas porque todas queremos estar dentro de esas 23, cualquiera se puede quedar fuera.

¿Cómo está siendo el regreso de Aitana, Mariona y Ona Batlle? ¿Qué tal la acogida?

La acogida genial, parece que no ha pasado el tiempo. Tanto su sensación como la nuestra es que tenemos el mismo objetivo. Cuando sucede eso las diferencias fuera del campo no existen. Además, fuera del campo también pasamos mucho rato juntas y hablamos de todo. El grupo está muy bien, estamos mentalmente bien y queremos que esté mucho mejor porque sabemos la gran importancia que tiene eso.

Usted como veterana y una de las posibles capitanas del equipo, ¿cómo gestiona esta situación?

Yo entiendo que somos muchas y que no todo el mundo recibimos las cosas igual. Es importante estar cerca de la gente. Mi foco es el fútbol, tengo muy claro cuál ese objetivo y cuál es el de todo el grupo. Sabes que hay cosas que no tienen importancia y que no se las tienes que dar.

¿Qué selecciones ve favoritas al título?

Creo que Australia, que es la anfitriona, o Inglaterra, que viene de ganar la Eurocopa. Francia va a ser una selección que físicamente y técnicamente te lo va a poner muy complicado. Alemania también, venimos de la Euro con esa espinita clavada. No fuimos capaces de ganarles siendo mejores que ellas, es verdad que ahora tenemos una nueva oportunidad y son selecciones que tenemos un poco en el foco. Estados Unidos también es un rival fuerte siempre. Creo que en el Mundial todas las selecciones son capaces de sacar lo mejor de sí mismas y competir contra cualquiera va a ser muy difícil. Tenemos el ejemplo del mundial de chicos, ninguna selección ha sido fácil, y nosotras estamos concienciadas de que ninguna selección va a ser fácil.

¿Cuál es el mensaje del vestuario y el objetivo real del equipo?

Sabemos que tenemos que ir partido a partido y la dificultad de la competición, pero yo creo que si nos preguntan a cada una de nosotras todas nos hemos mentalizado para estar en Australia y Nueva Zelanda hasta el 20 de agosto, y yo creo que para conseguir las cosas uno tiene que verlo, trabajar para ello y creérselo. Está claro que queremos llegar a eso y que tenemos equipo para ello.