Mamadou Niang: "El trabajo que hicimos el año pasado en el Covirán Granada merecía una continuidad"

Mamadou Niang vuelve a la Liga Endesa con el objetivo de ser un hombre importante en la rotación de Pablo Pin. El pívot senegalés no se pone una cifra de minutos, aunque tendrá la competencia en la pintura de Cristiano Felicio. Quiere ayudar al equipo a lograr la permanencia en una categoría que conoce a la perfección.

¿Cómo afronta su regreso a la ACB?

Tenía muchas ganas de volver a jugar en la Liga Endesa. No fue muy complicado decidir quedarme después de la temporada que hicimos en LEB Oro, que fue un éxito tanto a nivel personal como de equipo. Creo que es un buen proyecto para seguir creciendo en una de las mejores ligas de Europa. Tenía claro que quería seguir. Mi objetivo era volver a la competición en la que estaba antes de firmar en Granada. El trabajo que hicimos el año pasado merece una continuidad y a ver qué pasa porque nuestro objetivo es seguir en ACB.

La pasada temporada tuvo una serie de problemas físicos que le hicieron ir de menos a más pero terminó muy bien. ¿Cómo se está sintiendo en estas primeras semanas de trabajo?

En la campaña anterior no conocía la LEB Oro y tuve una lesión en el gemelo pero al final terminé bien. He tenido en esta pretemporada problemas en el tobillo pero ya estoy recuperado y espero empezar como acabé el año pasado. Voy a intentar darlo todo y aportar lo que me pidan.

Va a tener una dura competencia en la zona con Cristiano Felicio pero sí más minutos que en anteriores etapas en ACB. ¿Qué valoración hace de ello?

Estoy acostumbrado a tener competencia y otro rol en la ACB. Pero el año es muy largo y lo importante es dar lo mejor de mí, energía, rebote, defensa y tapones. Es lo que intento hacer siempre para ayudar en lo que se pueda. Luego ya, el resto, no me vuelve loco. La clave es intentar hacer un buen equipo con la ayuda de todos y empezar bien desde el principio.

Lo normal es que sea el sustituto de Felicio. ¿Qué opinión le merece?

El primer año en el Real Betis fui el segundo pívot y salí de titular en muchos partidos. En mi segunda temporada allí empecé bien pero con el cambio de entrenador y la lesión que sufrí no jugué mucho. Pero en Sevilla tenía una media de unos 15 minutos que para mí está bien. En Tenerife no estuve tanto en pista al ser el tercer pívot. A todos los jugadores nos gusta jugar mucho. Conozco la liga y es muy larga y ya veremos qué pasa. Tampoco me importa mucho tener minutos, lo que quiero es hacerlo bien el tiempo que esté en pista y aportar siempre. Esto no es la LEB Oro, que para mí es más complicada.

¿Por qué es la LEB Oro más complicada?

Los espacios en la zona para los pívots son menores, se juega más cerrado porque dejan más tirar a los exteriores. Para mi estilo de juego jugar en ACB es mucho mejor.

¿Cree que contar con el bloque de la pasada temporada les puede beneficiar en el inicio de la competición?

Eso se nota. Es importante porque sabes lo que quiere el entrenador, su manera de jugar y conoces a los jugadores y cuáles son sus puntos fuertes y débiles en la cancha, qué hacen mejor y que no tanto y eso es clave. Además, acabamos de ascender y eso es un plus.

¿Qué le ha sorprendido de los nuevos fichajes?

Todos los que han llegado menos Cristiano Felicio han jugado en ACB. Ya conocen la competición y llevan varios años en España y la adaptación es más rápida.

¿Qué cifra de victorias considera que serán necesarias para lograr el objetivo de la permanencia?

Esas cosas no sirven para nada. Pensar en un número no merece la pena porque a lo largo del año habrá muchas sorpresas. Puedes pensar que con once o doce victorias estás salvado pero al final puede que no sean suficientes. Nunca pienso en ello pero sí en el partido a partido, en el día a día. En el Betis tuvimos años complicados y al final no bajamos.

¿Qué respuesta espera de la afición granadina este año tras lo que se vivió al final de la temporada pasada?

Me la puedo imaginar. Es una de las mejores aficiones que he conocido. En ACB van a estar ahí desde el principio. Ellos saben lo importante que van a ser para nosotros y los esperamos a todos. Sacar adelante los partidos en casa en la máxima categoría son fundamentales. En el Palacio de Deportes es donde nos tenemos que hacer fuertes y más con la afición que tenemos. No tengo duda que nos van a apoyar, como mínimo, igual que el año pasado o más todavía.

A priori tienen un calendario asequible en el arranque de la competición. ¿Cree que es así?

No creo que en esas cosas. Por mi experiencia los partidos que la gente pensaba que no íbamos a ganar eran los que vencíamos y los que decían que eran de nuestro nivel, los perdíamos. En ACB no hay equipos pequeños.

¿Cómo se plantea un jugador profesional un verano con tantas vacaciones?

Siempre he tenido dos meses y medio y hasta tres de descanso. Es mucho tiempo. Cuando uno planifica sus vacaciones debe valorar si es un sitio que es adecuado para entrenar. Son vacaciones pero no tanto como la gente cree, porque tienes que cuidar tu cuerpo, la alimentación, no coger kilos...Al final, descansas una o dos semanas y el resto del tiempo entrenas. En Senegal es complicado entrenar, no es tan cómodo. Durante la pretemporada Sergio ‘Pinzas’ me preguntaba mucho por si tenía dudas. No tocaba mucho balón salvo algún cinco contra cinco con jugadores de mi país que juegan en Europa que son amigos para tratar de seguir en forma.