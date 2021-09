Pere Tomàs: "No nos vamos a engañar, el Covirán ha formado un proyecto ambicioso"

Si hay un jugador en la plantilla del Covirán Granada con experiencia en la ACB, ese es Pere Tomás. El alero de dos metros de altura acumula un total de 382 encuentros y catorce temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, lugar al que quiere volver con el conjunto de Pablo Pin. Una trayectoria que cambiará este curso en el que jugará por primera vez en su carrera en LEB Oro. Sin embargo, Tomàs el ambicioso y declara que “he estado siempre en ACB pero en verano el equipo que vi que tenía más ganas de que estuviese con ellos fue el Covirán Granada y no me importó la categoría”.

El motivo por el que firmó por la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas fue porque “me presentaron un proyecto muy ilusionante y ambicioso con el que me sentí muy identificado, lo que hizo que las ganas por venir fueran a más. No me lo pensé dos veces y afronto esta nueva etapa con mucha ilusión”.

Ganas de crecer

Entre los aspectos que más valoró cuando presidente y entrenador se pusieron en contacto con él fueron “las ganas de crecer. Tenía ganas de estar en un proyecto así. Últimamente he estado en ACB en equipos que peleaban por no descender y tenía ganas de recuperar esa ambición y estar en un proyecto ganador”.

“Llevo bastantes años jugando y me considero un jugador de equipo que intenta ayudar en todas las facetas posibles"

El de Lluchmayor incluso llegó a enfrentarse al extinto CB Granada en el Palacio de Deportes en sus primeros años como profesional y tiene “un gran recuerdo del ambiente que había en el pabellón”. Aunque ha sido Lluís Costa el que más le ha ayudado a tomar la decisión. “Es muy amigo mío, fue compañero y estoy encantado de serlo otra vez. Me habló muy bien de la entidad que es muy profesional, de la ciudad y del ambiente que se vive y todo eso al final ha sumado”. Pero su adaptación será más fácil porque además tiene a un hermano estudiando en Granada, por lo que asegura que “tanto él como mis compañeros me van a ayudar muchísimo para integrarme lo más rápidamente posible. Además, buscaba algo de estabilidad. Tengo un hijo y mi familia y yo estamos muy felices de estar en Granada”.

Caché ACB

Pese a tener caché ACB lo que le hará que, en principio, sea un hombre importante, el alero balear no quiere “ponerse esa etiqueta ni más presión. Vengo a sumar y a ayudar al equipo en todo lo que pueda y se me pida. Ya habrá tiempo de hablar de temas de roles pero no me pongo ningún objetivo, sólo trabajar para que el equipo mejore cada día”.

Su experiencia hace que se haya adaptado cada temporada a un papel distinto en los diferentes equipos por los que ha pasado. “Llevo bastantes años jugando y me considero un jugador de equipo que intenta ayudar en todas las facetas posibles, tanto en defensa, en el rebote, tirando...”, afirma. Y es que “he pasado por bastantes clubes y al final uno se intenta adaptar a lo que necesita el equipo. Tengo ganas de empezar a ver donde puedo aportar más y, a partir de ahí, sumar para que vayamos creciendo”.

Debutará en LEB Oro

A sus 32 años debutará en LEB Oro, una competición “que será nueva para mí, por lo que requiere un proceso de adaptación”, pero sí reconoce que la pasada campaña “seguí al Covirán Granada algo, tampoco vi muchos partidos, pero los partidos que tuve ocasión de ver me gustó mucho como jugaba”. El ascenso es una palabra que comienza a rondar en el entorno de la entidad aunque Tomàs es cauto y apunta que “este año hay que hacer borrón y cuenta nueva porque en este mundo porque hayas hecho una temporada muy buena eso no significa que la siguiente será igual. Hay que empezar de cero, trabajar, en la pretemporada poner los fundamentos y a partir de ahí crecer”.

"Me ha gustado mucho el bloque y que haya un bloque de gente nacional pero ahora es cuestión de trabajar"

Es por ello por lo que no se quiere “poner objetivos sino ir día a día que es lo que te pone en el sitio que te corresponde”. Sin embargo, es realista y manifiesta que “no nos vamos a engañar, el club ha formado un proyecto ambicioso pero será la competición la que dictamine donde debemos estar”.

En sus primeros días en el club sus sensaciones están siendo “muy positivas. Conocía a varios compañeros con los que había coincidido y me ha gustado mucho el bloque, que haya gente nacional pero ahora es cuestión de trabajar y hacer un buen grupo para hacer un gran año que es lo que todos queremos”.

Público

Por último, espera que sea una temporada distinta a la pasada en la que apenas pudo jugar con público en la grada. Para el nuevo jugador del Covirán Granada “eso es clave. Lo hemos hablado entre todos los jugadores. En ACB la pasada temporada fue sin público todo el año menos la última jornada en la que entraron unos mil espectadores y fue una sensación muy triste”. Y lo argumenta señalando que “uno se da cuenta que lo que te da la vida es la gente. Llevamos un año y medio muy malo con la pandemia pero ojalá ahora mejore todo y volvamos a la normalidad”. Y es que “el deporte sin afición no es lo mismo”, sentencia.