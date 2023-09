España muestra su superioridad y golea sin despeinarse a una pobre Chipre (6-0)

La Selección española dio buena cuenta de Chipre, a la que derrotó por 6-0, en un encuentro el que la superioridad de La Roja fue manifiesta. La afición granadina disfrutó del talento de un equipo con un gran futuro que no dio opción a su rival, y que ha terminado con trece goles anotados en los dos duelos para la clasificación de cara a la Eurocopa 2024.

Como era de esperar, el choque fue un monólogo del combinado dirigido por Luis de la Fuente. Desde el primer minuto tuvo el control del balón, impuso el ritmo que más le interesó y con el paso de los minutos fue acumulando ocasiones de gol. Los chipriotas, conscientes de su inferioridad, buscaron pertrecharse cerca de su área, con dos líneas muy juntas tratando de incomodar a su rival, pero la calidad marcó diferencias.

Gran Rodri

Primero gracias a la rápida circulación de balón en la medular con Rodri dando de lecciones de lo que tiene que hacer un pivote, escoltado con Mikel Merino y Gavi descolgándose en ataque y entrando desde segunda línea. Pero fueron los dos extremos los que terminaron de decantar el choque. La primera llegada fue un saque de esquina botado por Nico Williams que remató Merino a las manos de Mall.

Fue el primer aviso y el inicio de un dominio aplastante. Las oportunidades fueron cayendo por su propio peso. En el 11’, una gran jugada de Lamine Yamal a punto estuvo de ser aprovechada por Morata quien, bajo palos, no logró rematar. El extremo del Barcelona, a sus 16 años recién cumplidos, dejó gotas de un talento al alcance de muy pocos. Fintas, regates, centros y disparos. Si se cuida y le respetan las lesiones y no se lo cree, puede ser un futbolista que marque una época en el fútbol español.

Los extremos

La dupla Williams-Yamal trajo en jaque a la zaga de Chipre. Cada uno por su banda, le dieron la verticalidad que España necesitaba para romper el entramado defensivo visitante. Le Normand pudo abrir el marcador pasado el cuarto de hora pero su volea, a pase de Mikel Merino, se marchó alta. Fue el anticipo del primer tanto de La Roja, que llegó en el minuto 18. Williams explotó su velocidad para llegar a un balón sobre la línea de fondo al que nadie creía que iba llegar pero lo hizo, y centró al primer palo para la llegada de Gavi que, al primer toque, hizo el 1-0.

Se hizo lo más complicado que era ponerse por delante. Pero España quiso más, mucho más, y no paró de generar ocasiones de gol. Sea por medio de saques de esquina, como el que remató Laporte sin fortuna, o por medio de centros laterales como el de Gayá a Morata, que no vio puerta, los de De la Fuente siguieron a lo suyo. Cada vez que Williams o Yamal entraban en contacto con el esférico, pasaban cosas. Ambos se buscaron antes de la media con un pase en profundidad del culé que el jugador del Athletic Club no aprovechó tras marcharse en velocidad de su par pero en el uno contra uno, Mall le ganó la partida.

Segunda línea

El segundo estaba cerca y llegó. Un centro de nuevo de Williams fue rematado de cabeza por Mikel Merino en el 33’ para alegría de la afición granadina. Fue la última acción destacada del extremo vasco, que se lesionó y no terminó la primera mitad. Pero aún hubo tiempo para ver la calidad en el uno contra uno de Yamal, que hizo un jugadón que levantó al público de sus asientos pero Morata remató por encima del larguero. Incluso hubo un tanto anulado al ariete del Atlético de Madrid por fuera de juego tras un disparo al palo de Lamine.

Segunda mitad

Con dos cambios arrancó la segunda mitad. Entró Yeremi y Joselu por Williams y Morata. El objetivo era hacer el tercero y cerrar el partido. Se jugó en todo momento en campo contrario pero el ritmo vetiginoso, sobre todo por fuera, no fue el mismo. La ocasión más clara la tuvo pasada la hora de partido Ferran Torres a centro de Rodri pero remató por encima del larguero.

La afición granadina disfrutó con la calidad de los jugadores de Luis de la Fuente

Las bandas, sin Yamal, no eran las mismas y, con ello, el juego del combinado nacional. Hasta que un centro lateral tras un excelente cambio de orientación de Rodri terminó con un remate inapelable de Joselu a centro de Carvajal. Llegó la sentencia (70’). Tres minutos después, y de nuevo con una asistencia del lateral del Real Madrid, Ferran Torres hizo el cuarto para jolgorio de la grada de Los Cármenes.

Sentenciado

El público quería la ‘manita’ y ésta llegó tras un pase tacón de Joselu al recién incorporado Álex Baena que acababa de ingresar en el terreno de juego. En la recta final, y con la ola en la instalación del Zaidín, el sexto llegó por medio de nuevo de Ferran Torres a pase de Rodri, que ofreció un auténtico espectáculo en el eje (84’). Tocaba levantar el pie del acelerador e irse a casa con el deber cumplido fruto de una superioridad manifiesta. Granada sigue siendo talismán para España.