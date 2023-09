De la Fuente: “Había que ser insistentes y tener paciencia”

El seleccionador español Luis de la Fuente dijo después de que España ganara este martes por 6-0 a Chipre en el Nuevo Los Cármenes de Granada que la clave del partido era “ser insistentes y tener paciencia”.

“El partido ha sido como pretendíamos. Queríamos que Gavi y Merino jugaran en esos espacios reducidos ante un equipo replegado. Hemos estado acertados. El plan de juego que teníamos previsto se ha dado”, comentó el seleccionador en rueda de prensa.

“Uno desea este tipo de partidos, los goles llaman la atención, pero contento con la actitud, con no cansarnos de trabajar. Estos partidos si no se interpretan bien y el no se juegan con la actitud necesario no acaban así. No era fácil el partido ante un equipo tan replegado”, añadió.

Sobre los pocos cambios realizados en el once titular, indicó que “uno aprende de situaciones que vive en el pasado” y a que “se valoran como error a posteriori”.

De la Fuente valoró que “esto es un equipo” por lo que “unos hacen el trabajo para que otros se beneficien”.

“Queríamos dotar al equipo de diferentes registros para ser impredecible y lo hemos conseguido. Hemos conseguido goles de todas las maneras. Tenemos potencial y hay que seguir trabajando en ello. En España hay muy buenos futbolistas y soy un privilegiado”, añadió.

El seleccionador se mostró “feliz” porque tiene “motivos para ello”.

“Somos muy optimistas, hay un equipo convencido de la idea que intentamos imponer en el grupo. En esta ventana se ha cumplido con creces todos los objetivos que teníamos marcados. El reto es seguir mejorando y creciendo porque el margen de mejora es muy grande”, sentenció.

Nombres propios

Sobre Ferrán Torres, apuntó que es “un futbolista muy importante” y que están “felices con su actuación”.

Calificó como “fantástico” el rendimiento de un Yamine Lamal que tiene “chispazos que tienen pocos futbolistas”.

“Los futbolistas tan geniales son diferentes. Situaciones que a otros les podrían bloquear las saben interpretar porque van un paso por delante. Hay que ser prudentes y protegerle”, añadió sobre el joven futbolistas.

A los no citados en esta ventana les dijo que a todos pide “trabajo” porque “son tan buenos que siempre se puede mejorar”.

De la Fuente confirmó que no conocen aún la lesión de Nico Williams, que calificó como “un contratiempo importante”, añadiendo que cambiaría “cualquier cosa porque no hubiera habido lesionados”