Ana Alonso roza el Top-10 en Val Martello

La estación italiana de Val Martello fue escenario el pasado fin de semana de la cuarta cita de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña en la que la selección española contó de nuevo entre sus componentes con la granadina Ana Alonso Rodríguez. La corredora del Club La Alpujarra y del equipo de la Federación Andaluza de Montañismo rozó en las dos pruebas celebradas con motivo de la Marmotta Trophy el Top-10.

En el sprint, prueba en la que consiguió hace un par de semanas el mejor resultado de la historia del esquí de montaña andaluz con una medalla de plata, fue duodécima. Una carrera en la que Ana Alonso tuvo “malas sensaciones. Aún así, pude llegar a semifinales pero varios fallos en las transiciones me dejaron fuera de las plazas para la final”, apuntó en sus redes sociales.

Sólo ocho décimas

En la prueba individual, sólo ocho décimas separaron a la granadina de la décima plaza, concluyendo, eso sí, “muy contenta del resultado en un día que al inicio fue muy muy duro para mí, donde el cuerpo no respondía. Por suerte, he podido hacer mucho trabajo en las bajadas y recuperar posiciones lo que me ha hecho motivarme y dado fuerza para seguir y disfrutar de un recorrido precioso”.

Próxima cita Andorra

“Ahora, unos días en casa descansando antes del gran objetivo del año”, dice Ana Alonso, mirando ya hacia Andorra, donde del 2 al 6 de marzo se celebrarán los Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña, en los que la acompañarán también Nico Molina (Club de Montaña Cerro del Caballo), Carolina Peula Cervera (Club de Montaña y Atletismo Atarfe) y María Ordóñez Cobacho (Club Monachil), miembros del equipo de la FAM que pertenecen al Centro de Excelencia Educativa y Deportiva en Andalucía (CEEDA).