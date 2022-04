El Covirán Granada roza el título de la Copa Princesa ante Estudiantes pero cae por un punto en un final de infarto

El Covirán Granada no pudo traerse de Madrid el título de la Copa Princesa ante Estudiantes (73-72) pese a que lo tuvo cerca. Una mala primera mitad, en la que llegó a ir perdiendo de 18 puntos, condicionó el choque y, pese a remontar tras el descanso, no le llegó en un final muy igualado para lograr la victoria.

Señaló Pablo Pin minutos antes de dar inicio la final que iba a ser un duelo igualado. Nada más lejos de la realidad en la primera mitad. Desde el primer minuto, el Estudiantes demostró tener un punto más de intensidad, orden y concentración sobre el parqué. Tanto que aunque comenzó con dudas y le costó anotar su primera canasta, desde entonces mandó en el choque.

Atenazado

Y lo hizo porque el Covirán fue en el primer acto una sombra del equipo que está siendo en la LEB Oro. Los de Pablo Pin salieron demasiado atenazados, haciendo cada uno la guerra por su cuenta y con muchos problemas para deshacerse de la asfixiante defensa que ordenó ‘Jota’ Cuspinera en el cuadro madrileño. Apenas se habían disputado cuatro minutos cuando el técnico de los vestidos de blanco tuvo que pedir su primer tiempo muerto con 9-1 en el marcador. Sus jugadores tardaron seis minutos en anotar su primera canasta en juego. Fue gracias a Ellisor pero su nula movilidad en ataque le llevó a ir siempre a remolque.

Tres triples consecutivos del ‘Estu’ obra de Larsen, Urtasun y Nacho Martín lanzaron a los locales en el electrónico quince arriba (18-3) ante un Covirán incapaz de frenar el vendaval que se le venía encima y que terminó en el primer cuarto con un 23-10. La única manera de meterse en el partido era a base de defender, y ahí Pin apostó por Germán Martínez. Con el granadino en cancha, el Covirán comenzó a mejorar. Subió su nivel defensivo y aunque, por momentos el duelo se convirtió en un correcalles, a base de casta comenzó a reducir diferencias pese a que seguía teniendo problemas en ataque. La aparición de Bropleh con cinco puntos consecutivos dio algo de esperanza. Sin embargo, con Lluís Costa muy bien defendido y Pere Tomàs con problemas de faltas, un parcial de 13-4 con triple desde propio campo de Javier Beirán sobre la bocina, llevó a los madrileños a gozar de su máxima renta, 18 puntos, justo antes del descanso (44-26).

Con poco que perder, los de Pin salieron con menos respeto a su rival y mejoraron la imagen tras el receso. Con un quinteto con más poder defensivo con Germán, Ellisor y Niang, se soltaron en ataque. En especial Lluís Costa, que por fin vio aro (anotó once puntos en el tercer cuarto) y que con un triple redujo la renta a once (48-37), lo que provocó que el técnico de Estudiantes parara el choque. La intensidad defensiva era otra y desde ahí cogió confianza el equipo.

Enorme parcial

Ellisor bajó el listón de los diez puntos, la afición granadina se animó y las recuperaciones fue una constante en pista trasera. Un parcial de 4-23, el dominio del rebote y el cambio de actitud metió de lleno al Covirán en la final logrando remontar (48-49) gracias a Christian Díaz. Comenzó otro partido. Faggiano y Dos Anjos devolvió la ventaja a Estudiantes pero la dinámica era otra. Parecían dos equipos distintos con respecto a la primera mitad.

Los de Pablo Pin hicieron un gran esfuerzo tras el descanso pero nadaron para morir en la orilla

Con uno abajo se llegó a los últimos diez minutos de partido. Christian Díaz impuso el ritmo que más convenía pero los visitantes abusaron de los triples. Estudiantes sufría en ataque y Pere Tomàs puso con una bandeja por tercera vez a los granadinos por delante (53-54). Arroyo y Beirán rompieron a base de triples la mala racha estudiantil pero la igualdad era máxima. Alternancias en el marcador para llegar a los tres últimos minutos cuatro abajo (67-63).

Final igualado

Urtasun, gracias a su veteranía, asumió la responsabilidad en la recta final para los madrileños que se pusieron seis arriba, renta que quedó en un punto a menos de un minuto. Pere Tomàs tuvo la victoria con un triple pero no anotó. Sí lo hizo Urtasun con dos tiros libres dejando a falta de 10 segundos a Estudiantes tres arriba. Pero Faggiano cometió falta sobre Costa cuando se disponía a lanzar un triple. El de Sant Just Desvern, que tiene un 83% de acierto, tan sólo anotó dos de los tres lanzamientos que tuvo. Tomàs provocó una falta que Arroyo no aprovechó pero Bropleh, desde el centro del campo sin apenas tiempo no puedo anotar el triple que le habría dado la victoria. Se nadó pero se quedó en la orilla.