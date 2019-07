“A falta de diez metros me vi solo”

"Fue una carrera lenta", comenta el granadino Ignacio Fontes, quien se proclamó ganador en la prueba de 1.500 metros lisos de los Campeonatos de Europa sub 23 de atletismo. La medalla de oro conseguida a mediados de julio en la localidad sueca de Gävle fue un regalo a sus 21 años recién cumplidos, apenas tres semanas antes.

La carrera empezó tranquila. En palabras del propio Fontes, "salimos a ritmo lento y me puse entre segundo y primero". El granadino admite que "me gusta correr delante por si alguien ataca poder responder y que no me pille muy atrás". En este tipo de competiciones se trata más de usar una táctica que de lanzarse a correr desde el principio. La marca personal de todos los corredores era parecida y, según el atleta, "nadie quería jugar sus cartas tan pronto".

"He trabajado mucho los finales de carrera con mi entrenador y en ese momento me salió que ni pintado”

Gran progreso

Fontes recuerda que los corredores se pusieron nerviosos a los 900 metros y apretaron el ritmo, "lo que me dejó en la séptima plaza". Ése fue el peor momento de la carrera para el el granadino, que pensó que ya no podría recuperar posiciones.

En el tramo de los últimos 100 metros, el mediofondista se puso cuarto, momento en el que "vi un hueco a mi derecha en diagonal", relata Fontes. El granadino admite que "me fui creciendo conforme pasaba la vuelta porque veía que iba adelantando a mis rivales".

La calle 3 fue la salvación, pues Fontes se abrió hasta ella y en ese momento "me dije que así hasta el final". Fue a falta de diez metros para la línea de meta cuando el atleta del Playas de Castellón se percató de que iba a ser campeón de Europa: "Miré para los lados y vi que estaba solo".

Fontes subraya que "he estado trabajando mucho los finales de carrera con mi entrenador", lo que le permitió que ese 13 de julio todo le saliera "que ni pintado".

La experiencia

El corredor está aún asimilando una experiencia que él mismo ha calificado como "inolvidable" en un campeonato en el que destacó el "buen ambiente con mis compañeros".

La medalla ha sido la primera que Fontes ha conseguido en una competición internacional a nivel individual. El medio fondista dice estar "muy contento y con ganas de seguir trabajando para que las cosas sigan saliendo igual de bien que en los últimos meses".

Tres pasiones

El atletismo no es lo único a lo que Fontes dedica su tiempo, ya que además estudia la carrera de Medicina. "Es un poco complicado compaginar las dos cosas", comenta. "El primer año me fue peor, pero ahora parece que he encontrado el equilibrio entre las dos cosas", añade. La solución fue matricularse de menos asignaturas, por lo que "este último cuatrimestre he podido dedicarme más al atletismo y a la vez sacar bien el curso, todo sin tanto estrés". Por eso, "mi prioridad es acabar Medicina sin prisa y seguir compaginándolo con el atletismo hasta que me lo permita el cuerpo", afirma.

Ignacio Fontes hace hincapié en que está "orgulloso de llevar el nombre de Granada allá por donde compito". El atleta comenta entre risas: "Les digo a mis compañeros que tienen que venir por aquí". Y resalta que "es una ciudad que me encanta para vivir porque es muy bonita y muy tranquila".

El granadino, que vivió en Canadá cuando tenía 16 años, manifiesta que "te vas dando cuenta de la suerte que tenemos de vivir en una ciudad como la nuestra". Según el mediofondista, "Granada me da todo lo que me hace falta: instalaciones deportivas, oportunidades académicas...".