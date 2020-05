La Federación Andaluza pone fin a las competiciones amateurs debido al coronavirus

La Federación Andaluza de Fútbol ha decidido dar por finalizadas todas las ligas regulares sin descensos en las distintas competiciones federativas y disputar un play off exprés, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, en aquellas competiciones de la categoría sénior de fútbol y fútbol sala en las que la normativa preveía esta fase final. Si las condiciones sanitarias y de seguridad de los deportistas no permitiesen la celebración del citado play off, el órgano competente resolverá sobre la finalización de las competiciones, dando cuenta a la Asamblea General para su ratificación en la primera reunión que celebre.

Para el resto de competiciones de fútbol y fútbol sala de las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, así como aquellas de categoría sénior sin fase final, se da por finalizada la temporada y será el Comité de Competición correspondiente quien dictamine la posición de cada equipo en la clasificación, el campeón y las plazas de ascenso de acuerdo a las establecidas en la última jornada de competición disputada.

Además, se suspenden todos los campeonatos de Andalucía de clubes y de selecciones provinciales de fútbol y fútbol sala, quedando desiertos los campeones en esta temporada. Asimismo, también se suspende el inicio de las competiciones oficiales de fútbol playa en la presente campaña.

Dificultades económicas

Y es que la RFAF reconoce en su comunicado que no puede exigir a sus clubes y afiliados la adopción de medidas sanitarias que, por su coste o imposibilidad de acceso, impidan el establecimiento de las mismas en las condiciones mínimas exigibles para la práctica deportiva. La Federación es consciente de las limitaciones de la mayoría de clubes, en contraposición con los medios de que disponen los clubes profesionales.