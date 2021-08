Ignacio Fontes pide más ayudas a los atletas jóvenes por parte de la Federación Española

El atleta granadino Ignacio Fontes, finalista en la prueba de 1.500 metros en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha mostrado su queja en las redes sociales por la falta de ayudas de la Federación Español de Atletismo a los atletas en formación. Tras la celebración la pasada semana del Mundial sub 20 de Nairobi, en la que el combinado nacional logró la mejor actuación de su historia en un evento de esta categoría con tres medallas y diez finalistas, Fontes no ha dudado en apoyar a los jóvenes atletas que están obteniendo grandes resultados en las últimas competiciones internacional y que apenas cuentan con subvenciones.

En su cuenta de Twitter, el granadino señaló que “ahora que el Campeonato del Mundo sub 20 ha llegado a su fin, y después de la gran actuación del equipo, creo que es importante reivindicar a la Federación Española de Atletismo que apoye a estos atletas económicamente como se merecen, al igual que a los compañeros del equipo sub 23”. Fontes continuó señalando que “hay cosas que se están haciendo bien desde la Federación, de las que me estoy beneficiando y que me están ayudando a crecer”. En concreto, resaltó las “concentraciones”, sin embargo se mostró crítico al señalar que “el apoyo a las categorías menores no es una de ellas. Y no podemos esperar que estos atletas lleguen a unos Juegos Olímpicos haciendo magia”, de ahí que exija a la entidad federativa que ayude con un claro y contundente “¡nvertid!”.

Apoyo

Como no podía ser de otra forma el mundo del atletismo, casi en su totalidad, ha mostrado su apoyo al comentario y entre ellos su entrenador, Jesús Montiel, que también prepara a la olímpica Laura Bueno, que indicó con cierta ironía que esta situación “se soluciona con pasión por competir” manifestando que “todavía estoy esperando una palmadita en la espalda por los Juegos Olímpicos (llevó a dos atletas pero no pudo acompañarlos a Tokio) y sólo recibí zancadillas y desprecio”.