Fallece Francis Molina, el mejor jugador de squash de la historia de Granada

El deporte granadino está de luto. Francis Molina, el mejor jugador de la historia en la provincia de squash, ha fallecido este jueves tras sufrir una larga y grave enfermedad. Molina fue un deportista de élite y uno de los jugadores de squash más destacados del país tanto en su etapa sénior como en distintas categorías de veteranos.

En su última etapa, y tras tener que abandonar la competición por su problema de salud, ayudaba activamente a la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico) que impulsó el médico Jesús Candel, conocido por toda la sociedad granadina como 'Spiriman' y que ya falleció. En dicho centro, además de recibir tratamiento intentó aportar sus conocimientos y toda su disposición para “ayudar a visualizar el trabajo de la UAPO, que lleva a cabo una acción muy importante con gente que padece la misma enfermedad que yo", señaló en un reciente reportaje a Granada Hoy. El deportista recordó que cuando le comunicó a Jesús Candel su diagnóstico "él me ayudó mucho porque me abrió los ojos y me transmitió mucha energía a la hora de afrontar la enfermedad".

Trayectoria

Tras lograr numerosos éxitos deportivos, tanto nacionales como internacionales, en un deporte que era poco practicado en la provincia y que puso de moda, tras retirarse, ejerció de preparador físico particular y trató de difundir el squash en distintas escuelas y cursos desde la base.

Entre sus logros está el subcampeonato de España que alcanzó en 2018 llegando a ser el número 1 del ránking nacional. Ese mismo año fue tercero en el Campeonato del Circuito Europeo y un año más tarde llegar a estar entre los diez mejores de Europa. Simpático, amigo de sus amigos, educado y con un gran sentido del humor, ha fallecido pero ha dejado un gran legado que el squash granadino nunca olvidará.