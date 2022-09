El Covirán Granada debuta en la ACB en Fuenlabrada con la ilusión de un novato

El sueño de muchos aficionados al baloncesto en Granada se cumplirá hoy desde las 19:00 horas cuando el balón se lance al aire en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Será el momento en el que todo el trabajo de algo más de diez años se vea recompensado con la vuelta del basket de élite a la ciudad.

Sin embargo, desde el primer segundo quedará un largo camino en la lucha por lograr el objetivo de la temporada, que no es otro que la permanencia en la ACB. No será fácil, ni mucho menos. En la entidad rojinegra lo saben y la pretemporada así se los ha hecho saber por si tenían dudas. Es cierto que no ha sido la fase de preparación que hubiera deseado Pablo Pin, con numerosas ausencias en cada una de las citas por problemas físicos, pero en los duelos ante rivales de la misma categoría, pese a la cantidad de bajas con las que ha contado el técnico, la sensación es que el Covirán Granada tendrá que trabajar, y mucho, cada victoria que consiga. Algo que, por otro lado, no es nada nuevo. Ya señaló el presidente de la entidad, Óscar Fernández-Arenas, que cada triunfo sería “fiesta nacional”.

Novato

Pin avisó antes de iniciar los entrenamientos que cuando su equipo no ha hecho una buena pretemporada su equipo ha sufrido. Diez años de experiencia en el mismo equipo le avalan. Y no le falta razón. Su deseo era contar con todos los efectivos sino desde el primer día sí, al menos, en la primera o, como mucho, segunda semana de trabajo. Pero no ha sido así. Ser un novato en la Liga Endesa y con un presupuesto muy ajustado se paga. Y así ha sido. Los cuatro fichajes deseados no llegaron cuando hubiera querido el cuerpo técnico. Tan sólo Luke Maye y Dejan Todorovic estuvieron prácticamente desde el inicio de los entrenamientos. El resto tardó en llegar.

Sin embargo, la fortuna tampoco ha acompañado al cuadro granadino, que ha sufrido numerosos percances físicos durante la pretemporada, algo habitual por la carga de trabajo. Pero nadie esperaba que hubiera que buscar en el mercado por la lesión de uno de los, en teoría, estandartes del equipo rojinegro. Todorovic sufre un pinzamiento en el menisco de su rodilla izquierda, esa que tantos problemas le ha dado. Se quiere llevar a cabo un tratamiento conservador pero no podrá jugar en un tiempo que el club no ha especificado. Se perderá varios encuentros. De ahí que se haya buscado un sustituto. Se trata de Prince Ali, un escolta norteamericano que quiere aprovechar la oportunidad en una de las mejores ligas de Europa.

El cuadro entrenado por Pablo Pin ha mantenido el bloque de la pasada campaña

Han sido casi siete semanas de entrenamiento en los que ha disputado un total de seis encuentros amistosos con un balance de dos victorias (Unicaja y Melilla) y cuatro derrotas (Zaragoza en dos ocasiones, Unicaja y Real Betis). Pero han sido las sensaciones mostradas en los tres últimos duelos ante rivales ACB las que, a día de hoy, no invitan al optimismo, bajas aparte. Sin embargo, la competición oficial es otra cosa. El plantel ya está casi al completo y en eso se confía para arrancar de forma positiva una liga muy dura.

Competir

Los resultados en pretemporada no sirven de nada pero aportan aspectos a mejorar y a buen seguro que Pablo Pin habrá tomado nota de ellos. Poco a poco va recuperando efectivos y espera que frente al cuadro madrileño sus jugadores compitan de tú a tú ante un conjunto que, en principio, tiene el mismo objetivo que el Covirán Granada.

Sin duda, una de las grandes ventajas que tendrá Pin y los suyos es haber mantenido del bloque del curso pasado. Continúan Lluís Costa, Christian Díaz, Thomas Bropleh, Jacobo Díaz, Pere Tomàs, Mamadou Niang, Ramón Vilà y David Iriarte. Ocho jugadores con lo que ello supone a la hora de trabajar en el día a día. Los automatismos en el juego deben ser uno de los puntos fuertes y a ellos se deberán sumar tanto Alex Renfroe como Prince Ali, Todorovic, cuando esté disponible, Luke Maye y Cristiano Felicio que son las cinco incorporaciones.

Precisamente los dos últimos deben ser las principales referencias ofensivas del cuadro granadino. Maye lo ha demostrado en casi todos los encuentros que ha disputado. Puede anotar desde distintas posiciones, cuando está en racha no es fácil pararle pero a veces se precipita y toma malas decisiones. Para Pin deber ser una pieza fundamental. Su rol será el del tirador al que no le queme el balón en las manos pero necesitará ayuda.

Felicio

Una de ellas se la puede ofrecer Felicio, que debuta en la ACB con la intención de hacerse con un nombre en una de las mejores ligas europeas tras su experiencia de seis años en la NBA y su aventura la pasada campaña en Alemania. Está llamado a ser el hombre a buscar en la pintura pero debe aportar muchas otras cosas, sobre todo por su imponente físico. La capacidad reboteadora e intimidatoria será clave pues de lo contrario el Covirán tendrá un serio problema en la zona.

El Fuenlabrada se ha reforzado con seis fichaje, el último Javier Beirán

Enfrente, los rojinegros tendrán a un Carplus Fuenlabrada que se ha reforzado con seis fichajes. En concreto Clevin Hannah (MoraBanc Andorra), Jeremy Senglin (Nanterre 92), Pavel Savkov (Cazoo Baskonia), Lasan Kromah (Fos Provence), Viny Okouo (Monbus Obradoiro) y a última hora, por dos meses, el veterano Javier Beirán. Además, han mantenido el bloque con la continuidad de Jovan Novak, Rodijs Macoha, Dusan Ristic, Christian Eyenga, Juan Fernández y Osas Ehigiator.

Buena pretemporada

El plantel entrenado por el veterano Josep María Raventós, de 61 años, ha disputado siete encuentros de pretemporada con balance de cuatro triunfos (Obradoiro, Partizan, Sant Antoni y Estudiantes) y cuatro derrotas, dos ante Zaragoza, y frente a Valencia.

Como casi todos los rivales a los que se enfrentará, el poderío físico del Fuenlabrada es notable en su plantilla. Hasta ocho jugadores superan los dos metros de altura, y dos de ellos, Viny Okouo y Dusan Ristic, miden 2,14. Una mezcla de veteranía y juventud que no lo pondrá fácil.

Los madrileños cumplirán su decimoctava temporada seguida en ACB, una estabilidad que le ha permitido ir creciendo como club llegando a jugar play offs en dos ocasiones. Sin duda, ese sería el nuevo sueño de los responsables de la entidad y la afición granadina, que quieren disfrutar de la Liga Endesa durante muchos años. El primer balón al aire será hoy. Comienza el espectáculo.