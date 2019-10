Granada CF y Santa Fe, a seguir la racha

Con el objetivo de mantener su buena dinámica de resultados, tanto Granada CF como CD Santa Fe buscan a domicilio seguir en racha. Para los rojiblancos, la novena jornada le puede suponer acceder al liderato. Para ello, debería vencer al Calavera (13:00 horas) y que el Sevilla FC, actual primer clasificado, pierda en Almería que podría dar caza a los hispalenses de sumar los tres puntos.

Cinco ganados

Pese a cambiar prácticamente su plantilla con respecto a la del curso pasado, los de Rubén Torrecilla mantienen su señas de identidad y, a tenor de los números que están cosechando, se perfilan como uno de los favoritos para volver a jugar la Copa del Rey. Cinco victorias consecutivas y seis encuentros sin perder convierten a los rojiblancos en un duro rival. Pero enfrente se verán con un cuadro que tan sólo ha perdido un encuentro en las ocho jornadas disputadas, y que es quinto en la tabla. Su buen rendimiento como local, donde ha sumado el triunfo en las cuatro citas que ha tenido, convierten el choque es una prueba más para el Granada CF.

Pero si los rojiblancos está cuajando una buena campaña, el Santa Fe no le anda a la zaga. Los de Gerardo Gutiérrez 'Piti', pese a ser recién ascendidos, son octavos con once puntos y cuatro de renta sobre el descenso. Los santaferinos también juegan fuera, en concreto ante el 26 de Febrero (18:00 h.), que a día de hoy bajaría a la Liga Nacional juvenil, por lo que es un rival directo por la permanencia. En casa, los malagueños se hacen fuertes y de hecho sus seis puntos los ha logrado como locales pues no han encajado aún ni un gol.