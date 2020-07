El granadino Pablo Aguilar volverá a jugar en la liga japonesa

La decisión de Pablo Aguilar de volver al Kawasaki Brave Thunders para disputar la liga japonesa no ha sentado bien en algunos sectores del San Pablo Burgos, equipo en el que ha disputado la fase de ascenso en la que el granadino ha rendido a muy buen nivel.

A pesar de ello, el ala-pívot volverá al equipo japonés, en el que jugó la pasada temporada, algo que ha sido criticado por algunos aficionados burgaleses. Tanto es así que en su carta de despedida, Pablo Aguilar, tras calificar como "brutales" las semanas en las que ha militado en el San Pablo y de definir como "ejemplar" a la afición burgalesa, quiso explicarse después de que "mucha gente en las redes no deja de criticarme".

El jugador granadino asegura que es un firme defensor de la libertad de expresión pero, señala, no le gustan las mentiras, como "la de poner en mi boca palabras que no son ciertas".

Aguilar asegura que "nunca dije que Burgos era mi única opción y nunca di mi palabra a nadie porque, más que nada, había una cláusula por medio". El ala-pívot añade en su escrito que "quien ponga en duda mi respeto o falta de valor hacia el club y su afición es que no me conoce... y miente. Dije que era una opción que me apetecía".

Pablo Aguilar deseó mucha suerte al San Pablo, "un club que tiene todo para crecer y al que ahora valoro y respeto incluso más que antes".