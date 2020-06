Javi Ruiz vuelve a disfrutar del pádel

Desde hace tres semanas, los amantes del pádel ya pueden disfrutar de su deporte favorito. Entre ellos se encuentra el palista granadino Javi Ruiz, número 11 en el ránking del World Padel Tour, y que poco a poco se va adaptando a la que ha sido su dinámica desde pequeño. Porque, tal y como reconoce y debido al confinamiento, “nunca había estado tanto tiempo sin pisar una pista de pádel”, de ahí que cuando volvió a ellas se encontró “raro”.

Tras algo más de dos meses parado, “volver a entrenar, tocar bola e ir cogiendo sensaciones me vino bien”, apunta. Y es que ya puede jugar partidos de dos contra dos y poco a poco “voy cobrando la normalidad a la hora de jugar al pádel”. Ruiz, cuya pretemporada comenzó en enero dado que en marzo empezaba el World Padel Tour, ha vuelto a la fase de preparación pues tan sólo se disputó el torneo de Marbella antes de la declaración del Estado de Alarma. Un situación que ha trastocado sus planes pues, según declara, “este año tenía previsto celebrar muchos torneos el WPT. Se jugó el primero en Marbella y, debido al coronavirus, tuvimos que parar y ahora estamos volviendo a hacer de nuevo una pretemporada”. Eso sí, con tranquilidad porque “hay que ir poco a poco para prevenir lesiones. El año prometía mucho pero a ver cuántas pruebas se podrán realizar”.

Inactividad

En su regreso a los entrenamientos, no tiene claro si le ha costado más el aspecto físico o el técnico. “Es una mezcla de todo. De golpes, a día de hoy me noto raro, no termino de tener ese tacto y quizá sea por el tema de los apoyos y no estar bien físicamente. Al no haber podido hacer ejercicio aeróbico en casi dos meses, me ahogo rápido y eso repercute”. En ese sentido, manifiesta que “la primera semana fue más dura en el apartado físico porque noté la inactividad, pero ya voy cogiendo el ritmo. Es cierto que no estoy al 100% porque es muy poco tiempo desde el confinamiento, pero espero en un par de semanas estar a tope”.

“De golpes, a día de hoy me noto raro, no termino de tener ese tacto y quizá sea por el tema físico”

El trabajo va dando sus frutos con el paso de las semanas y ya tan sólo piensa en ponerse a tono para afrontar una temporada cuyo calendario no está claro. “La versión oficial es que el primer torneo que se debería disputar sería en el mes de julio en Valladolid”, resalta. Sin embargo, los jugadores del WPT van a celebrar antes dos torneos a puerta cerrada que tendrán lugar en el Madrid Arena a final de mes y principios de julio.

Porque uno de los más perjudicados al no estar todo el país en la misma fase es Javi Ruiz, cuyo compañero Uri Botello vive en Madrid. “Él ha empezado más tarde” declara el granadino, que se congratula de que “él y su familia están bien y ya ha iniciado sus entrenamientos aunque yo llevo más semanas trabajando. Cuando se pueda, quedaremos para entrenar como solemos hacer durante la temporada”.

Su compañero

Para cualquier otra pareja eso sería un problema pero la dupla Ruiz-Botello, pese a llevar más de tres meses sin entrenar juntos, se lo toma con filosofía. Al hilo, no duda en señalar que “estamos acostumbrados a ello. La dinámica entre los dos es que él entrene en Granada y yo en Madrid. Ya nos conocemos y llevamos jugando juntos tres años. Es algo habitual en el mundo del pádel. Mientras tengamos nuestras dos o tres semanas antes de competir para ponernos a punto no hay problema, no creo que se note tanto el parón ni la distancia”.

“He tenido contacto con mis patrocinadors pero habrá que negociar con las marcas para reducir las pérdidas”

Sin embargo, como a todos los sectores, la crisis sanitaria también ha afectado al mundo pádel. Todos los patrocinadores de Javi Ruiz han sufrido una merma importante en sus ventas de palas, ropa, material y demás, de ahí que tenga que reunirse con ellos “para ver cómo planteamos el futuro. Hemos tenido contactos y hablado durante estos meses pero habrá que negociar con las marcas para reducir las pérdidas por ambas partes”. Pese a ello, no oculta que “este parón ha sido un poco desastroso”.