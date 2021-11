El granadino Javi Ruiz, subcampeón de España

El granadino Javi Ruiz no pudo alzarse con el título nacional en los 37 Campeonatos de España de pádel que se celebraron en el WiZink Center de Madrid el pasado fin de semana. Ruiz no pudo imponerse junto a su pareja, Pablo Lijó, a la dupla formada por Javi Garrido y el argentino Martín Di Nenno. Más de dos horas necesitaron Garrido y Di Nenno, la pareja favorita, para batir por 6-4, 5-7 y 6-2 a Ruiz y Lijó, que no esperaban "llegar tan lejos", según comentaron al final del partido.

En semifinales, se deshicieron a 'Coki' Nieto y 'Tito' Allemandi, sellando su clasificación para la gran final por 6-3 y 6-2. Javi Ruiz valoraba el crecimiento de la pareja señalando que “hemos venido a probar. Quería jugar con Pablo a pesar de jugar los dos en la misma posición". Se tratan de dos jugadores de revés que no usan la australiana en el saque pero que se están adaptando poco a poco. Previamente, vencieron a Jon Sanz e Iñigo Zaratiegui en dos disputadas mangas (6-3 y 7-6).

Bestia negra

El granadino, que sigue participando en el circuito World Pádel Tour junto al brasileño Pablo Lima, acudió al Nacional de Madrid tras caer en cuartos de final en el torneo de Córdoba ante, precisamente Martin Di Nenno, que parece ser la bestia negra del palista nazarí esta campaña y es que forma junto a Paquito Navarro la pareja número 2 del ránking mundial.

En el torneo femenino se alzaron con el título las hermanas Rodríguez, de 17 años, tras imponerse en la final a la pareja gallega formada por Laia Álvarez y Andrea Colinas por 3-6, 6-4 y 6-3. La polémica del torneo surgió al conocerse que la empresa organizadora (Urban Events) ofreció dinero a varios jugadores por participar, fuera de los premios oficiales, que eran los mismos en hombres y en mujeres.