José Manuel Ruiz ya conoce a sus rivales de la fase de grupos en los Juegos Paralímpicos

El Comité Paralímpico y la Federación Internacional de Tenis de Mesa han dado a conocer la composición de los grupos de la primera fase de la competición en los Juegos Paralímpicos de Tokio. José Manuel Ruiz, séptimo del mundo, ha quedado encuadrado en el grupo B, junto al indonesio David Jacobs y al montenegrino Luka Bakic.

Jacobs ocupa actualmente el segundo puesto del ranking mundial. El indonesio y Ruiz se han enfrentado en ocho ocasiones, con tres victorias a favor del granadino, la última en el Open de Eslovenia de 2015. Desde entonces, sólo se han vuelto a medir en una ocasión, en el Spanish Open de 2018, en el que Ruiz cayó en un ajustado 3-2 (11-3, 11-9, 9-11, 5-11 y 11-8). Por su parte, Luka Bakic, 12 del ranking, se ha enfrentado dos veces al granadino y en ambas ocasiones, el europeo del 2019 y el Costa Brava Open del 2020, le ha ganado. El grupo B en el que está encuadrado José Manuel Ruiz tiene un rival menos que en el resto de grupos, de forma que sólo se enfrentará a dos rivales y los dos mejores de los tres, pasarán a la siguiente fase eliminatoria.

Séptimos Juegos

Los séptimos Juegos Paralímpicos del palista nazarí comenzarán, por tanto, con un grupo complicado. Y así lo valora el deportista de 43 años: “En una competición como esta no hay rival fácil. Me ha tocado el cabeza de serie número dos, David Jacobs, al que me he enfrentado en numerosas ocasiones, que es zurdo como yo y será un partido muy disputado. Creo que su forma de jugar no me viene mal del todo”.

Bakic

Respecto a su otro rival, Bakic, apuntó que “lleva menos tiempo en el circuito paralímpico pero tiene una forma peculiar de jugar pues utiliza una goma poco usual, y hace que sea un juego poco vistoso y difícil de jugar ya que va cambiando mucho los efectos o el ritmo de la bola. Ya he jugado con él en otras ocasiones y me ha costado mucho contrarrestarle”. En cualquier caso, Ruiz afronta la competición “con la esperanza de que, en un grupo de tres que estamos, pueda al menos conseguir una victoria, estar en la pelea y poder pasar a cuartos de final”.