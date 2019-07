El madrileño Antonio Alcalde se proclamó campeón del Kilómetro Vertical seguido del aragonés Daniel Osanz y el granadino Jacob Gutiérrez, uno de los corredores andaluces más en forma de 2019, que consiguió el tercer puesto.

En categoría femenina, Gisela Carrión arrancó fuerte desde el principio y dominó la prueba de principio a fin. “Era mi primera carrera en Sierra Nevada y la previsión de viento me ha asustado un poco. Pero a final el viento ha sido para todos igual. He salido con fuerza, tanteado a mis rivales al principio y he visto que me he quedado sola en los compases de la carrera”, declaró la catalana. En selecciones autonómicas, la comunidad madrileña en hombres y la andaluza en mujeres se proclamaron campeonas de España.