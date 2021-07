Manuel Jiménez y Eva Sayago se imponen en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada

Sierra Nevada volvió a ser el epicentro de las carreras verticales con la celebración del Kilómetro Vertical, que además de ser Campeonato de España de Clubes y Campeonato de Andalucía, está incluido en el novedoso calendario del Circuito de Carreras Verticales que en este 2021 pone en marcha la Federación Internacional de Skyrunning (ISF).

Los ganadores de dicha competición fueron dos andaluces. Manuel Jiménez se hizo con el triunfo en la categoría masculina y Eva Sayago hizo lo propio en la de las féminas. Ambos pertenecen al Club Alpino Benalmádena de Málaga.

La competición, de casi cinco kilómetros de distancia (concretamente 4,8) y mil metros de desnivel positivo, se desarrolló con sol, buena temperatura y sin apenas viento, lo que favoreció que fuese el Kilómetro Vertical más rápido de los desarrollados en Sierra Nevada.

De los 270 corredores que tomaron la salida en las cuatro categorías, que eran absoluto, junior, juveniles y cadetes, alrededor de doscientos cincuenta consiguieron alcanzar finalmente la meta, situada a 3.100 metros de altitud.

Los triunfos de Manuel Jiménez y de Eva Sayago les permiten proclamarse campeones de Andalucía de la especialidad, ya que la prueba dilucidó el cetro regional.

Categoría masculina

Jiménez, que sin ser especialista en carreras vertical ya fue segundo en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada en 2016, reconoció en la meta haberse quedado sorprendido con su rendimiento y por lograr una victoria que se decidió por sólo tres segundos de diferencia. Ganó con un tiempo de 45 minutos y 34 segundos, siendo segundo el castellanoleonés Daniel Sáenz (CD Montañera Zamorana), mientras que cerró el podio masculino el andaluz Alberto Gamero Benítez, que cedió en meta medio minuto con el ganador.

“La carrera hay sido muy dura por la altitud, pero me he encontrado bien desde primera hora. Me he puesto en cabeza en los primeros diez minutos de carrera, he dado dos tirones y en el segundo ya me he quedado solo”, comentó en la línea de meta Jiménez en declaraciones servidas a los medios por Cetursa Sierra Nevada. “Es mi primer podio en una carrera vertical, pero con el resultado puede que me plantee insistir en esta disciplina. Sabía que se me daba bien, pero no tanto como para ganar”, añadió.

Categoría femenina

Eva Sayago vivió en féminas un final aún más ajustado, ya que cuatro corredoras hicieron prácticamente juntas todo el recorrido hasta que en los últimos metros y al esprint se impuso la andaluza.

Se impuso con un tiempo de 54 minutos y 38 segundos, mientras que completaron el podio las castellanoleonesas María Ordóñez Marina (CCM Xurregui), que fue segunda, y Verónica Sánchez Romero (CD Montañera Zamorana), que acabó tercera.

“Me he encontrado muy bien desde el primer minuto, dosificando, porque es una carrera que conozco y que me encanta por su altitud. He ahorrado algo de fuerza para esprintar al final”, explicó en meta Sayago.

El Kilómetro Vertical de Sierra Nevada es el segundo evento deportivo del verano en la estación de esquí y montaña, que abrirá sus instalaciones estivales el próximo sábado 10 de julio.