El Covirán Granada tan sólo podrá pelear por una única plaza de ascenso a la ACB

El Covirán Granada contará con una ayuda extra de algo más de 52.000 euros gracias al acuerdo que han alcanzado la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Federación Española de Baloncesto (FEB) y que establece los diferentes escenarios deportivos que la pandemia del COVID-19 podría provocar durante la próxima temporada. Un pacto en el que además se regulan los ascensos y descensos en base a ellos y que será firmado próximamente.

El convenio fija que, con carácter general, el número de ascensos desde LEB Oro será siempre de dos por temporada. Pero ante la reclamación de Delteco Gipuzkoa Basket y contar la ACB con 19 equipos como así será en la temporada 2020-2021, se producirá un único ascenso desde LEB Oro a la Liga Endesa este próximo curso.

'Invitado'

Y es que el pasado 4 de agosto la ACB cursó una invitación al Gipuzkoa en cumplimiento a lo dispuesto en el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº38 de Barcelona. Lo hizo obligada pese a que el 23 de julio la Asamblea votó en contra del ascenso del conjunto vasco que se defendió ante los tribunales y encontró la razón en la Justicia el pasado 31 de julio.

Conjuntos como Coruña o Breogán de Lugo han mostrado su descontento

Para paliar el perjuicio a los equipos de la segunda categoría, ambas partes aprobarán antes del comienzo de la campaña un ‘Plan Integral de apoyo a la LEB Oro’ por el que la ACB realizará una aportación económica valorada en 500.000 euros. A esta cantidad, la FEB le añadirá una aportación a los clubes de 500.000 euros destinada a paliar los efectos del COVID-19, así como para garantizar la retransmisión de todos los partidos de la competición en la plataforma que determine la FEB. El global de estas ayudas, por tanto, ascenderá a un millón de euros, que será distribuido de forma homogénea entre los clubes inscritos en la LEB Oro e ingresado a sus beneficiarios antes del fin de este año 2020.

Fastidio

Para el presidente del Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas, que sólo haya un ascenso “es un fastidio y es evidente que hay menos posibilidades para ascender pero vamos a pelear hasta el final. En mi manera de pensar este año, con la situación que estamos viviendo con el coronavirus que podría paralizar la competición, entiendo que ahora mismo todos tenemos que ser razonables y el objetivo debe ser terminar la temporada”.

El máximo responsable de la entidad nazarí entiende que haya equipos como Coruña o Breogán que han mostrado sus quejas porque “han hecho equipazos. Puedo llegar a compartir esa idea de la importancia que tienen para ellos esa segunda plaza de ascenso que ya no estará disponible, pero ahora mismo todo los que se nos pasa por la cabeza viene marcado por una pandemia, por lo que la intención debe ser hacer un buen año y que finalmente pueda llegar a haber público en las gradas para concluir la campaña como todos deseamos”.

Ayuda no esperada

Pero no todos los clubes están de acuerdo con ese pacto. De hecho, hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, y según señala Fernández-Arenas, “equipos que no iban a pelear por el ascenso se han encontrado con una ayuda económica que no esperaban. A nosotros se nos considera un equipo para jugar play off y estar en la zona alta de la tabla”. En ese sentido, resalta que “quizá pueda estar en desacuerdo por haber llegado a ese pacto sin hablar con los clubes pero lo mismo si lo hubieran hecho se hubiese enmarañado mucho más la situación porque no todos están de acuerdo”.

Óscar Fernández-Arenas: "Tenemos que ser razonables y el objetivo debe ser terminar la temporada”

El presidente se reunió con su directiva para explicarle de primera mano los puntos de dicho acuerdo. “A Pablo Pin y a la directiva les he explicado que tenemos buen equipo para pelear y no sabemos hasta donde podemos llegar, pero también que es evidente que se reducen las posibilidades de ascenso. Sin embargo con este acuerdo, aparte de recibir un dinero extra, se ha conseguido que se televisen todos los partidos para que los aficionados pueden ver a su equipo en los partidos fuera de casa”.

Gastos extra

Un dinero que la FEB entiende que le viene de perlas a los clubes por todos los gastos que hay que afrontar por “las medidas que tenemos que tomar para garantizar la seguridad de todos. Nosotros, por ejemplo, ya hemos comprado pruebas rápidas y, de hecho, los gastos en las jornadas de tecnificación de los jugadores de cantera han ascendido a 5.000 euros”, declara el presidente del Fundación CB Granada.