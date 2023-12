El base del Covirán Granada Lluís Costa se lesiona y no podrá jugar ante el Valencia Basket

El Covirán Granada tendrá una baja muy sensible en su enfrentamiento de este próximo sábado ante el Valencia Basket. El conjunto granadino no podrá contar ante los levantinos con su jugador más valorado y tercer máximo anotador del equipo que no es otro que Lluís Costa. Así lo desveló Pablo Pin en la rueda de prensa previa al choque en La Fonteta.

“Lluís Costa es la noticia negativa de la semana” dijo, y concretó que “va a tener que parar un tiempo por unas molestias en la cadera”. Sin embargo, fiel a su filosofía, el que será Embajador de los Reyes Magos en Granada el próximo 5 de enero, quiso ser optimista y les pidió a sus jugadores “seguir trabajando. Tenemos que ser capaces de, entre todos, dar un paso adelante para compensar esta baja”.

Pin quiso dar confianza a los otros dos bases que tiene en su plantilla, el canario Christian Díaz y el galo Jonathan Rousselle, el último fichaje. “Ahora viene una buena oportunidad para que siga jugando Christian y, lógicamente, Jonathan que lo está haciendo muy bien. Ambos contarán con más minutos”. A ellos, para darle descanso y poder jugar como a veces ocurre con dos directores de juego, parece que podrá contar con Germán Martínez, que va superando una lumbalgia, y que “poco a poco va encontrándose mejor y creo que vamos a poder contar con él el sábado”.

Sus números

La baja del ‘Mago’ Lluís Costa llega en su mejor momento de su carrera deportiva. En los 28:13 minutos de media que está en pista, promedia 13,2 puntos con unos porcentajes del 38,4% en tiros de tres, 50% en lanzamientos de dos y 88,1% en tiros libres, además de, 5,1 asistencia, 2,6 rebotes, casi cuatro faltas recibidas (3,9) para 16,2 de valoración.

El técnico rojinegro lo descartó para Valencia y tras manifestar que “no sabemos exactamente si para Tenerife estará”, deseo que “para el partido ante Breogán el 7 de enero podría estar casi con total seguridad, pero iremos viendo poco a poco su estado en función de sus sensaciones”.