Félix Bolaños: "El Gobierno actuará" si no hay acontecimientos sobre Luis Rubiales

El Gobierno "actuará" en caso de que no se produzcan "acontecimientos" sobre la situación de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", aseguró Bolaños durante unas declaraciones a la prensa en el marco de una visita oficial a París.

Asamblea

El ministro respondió así a una pregunta acerca de la posibilidad de que la asamblea extraordinaria que celebrará mañana viernes la RFEF acuerde una suspensión temporal de Rubiales, en lugar de un cese o dimisión de su presidente. Insistió en que espera "que se produzcan esos acontecimientos, y si no, el Gobierno actuará", según la posición que marcaron "con mucha claridad" el presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y Deporte y el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD.

Bolaños consideró "esencial que seamos conscientes del cambio de la sociedad española en estos últimos años. A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas, que se bese a una mujer sin su consentimiento". Ese cambio es motivo de "orgullo" pero al mismo supone un sentimiento de "vergüenza cuando se producen esos comportamientos", reiteró el ministro de la Presidencia.