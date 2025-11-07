Luis Rubiales reaparece: “Jamás he trincado”

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el granadino Luis Rubiales, ha vuelto a la palestra. Esta vez lo ha hecho con un libro titulado Matar a Rubiales que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre. El motrileño, en sus redes sociales, ha subido este viernes un vídeo el que muestra su disconformidad con Andreu Buenafuente tras un monólogo en su programa Futuro Imperfecto de Televisión Española.

En concreto, el humorista dijo que “en noviembre sacan libro tres de los más grandes pensadores de nuestra época. Mariano Rajoy, Rubiales y el rey Juan Carlos. Es la generación del 25, a la que te despistas, trinco”. Un comentario que no ha sentado nada bien a Rubiales que le pide a Buenafuente que rectifique.

“Se equivocó gravemente. Hizo una broma haciendo alusión a trincar y todos sabemos lo que significa eso”, dijo el que fuera futbolista. Y se defendió alegando que “ha habido mucha suciedad vertida en medios de comunicación, entre ellos en el que él trabaja, en Televisión Española, hablando de mí y diciendo falsedades. Han dicho que tengo un equipo de béisbol en la República Dominicana, que podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué enel caso Supercopa, que tengo apartamentos en Cabo Verde y República Dominicana o una villa de súper lujo comprada con no sé qué dinero...”. Eso le llevó a decir que “todo es falso y mentira”.

Rubiales quiso aclarar que “me han hecho una inspección de Hacienda que ha durado 17 arduos y duros meses, pidiéndonos todos los papeles habidos y por haber. Incluso, han investigado en Andorra por si tengo algo que ver con las cuentas de Gerard Piqué. Pero la conclusión es, de manera firme por la Agencia Tributaria Española, pero también en Andorra, que no tengo nada que ver con ese dinero de Piqué ni de nada”.

El motrileño siguió su discurso señalando que “todo mi patrimonio es legal, está comprado con el dinero que he ganado en mi trabajo y que he declarado 100% en España. Pero eso no sale en Televisión Española ni en los otros medios. Es una pena”.

Por todo ello, y tras apuntar que “Buenafuente tiene una hija de 13 años y junto a su mujer estarán muy orgullosas de él. Yo también tengo hijas, una de 14 años, un año mayor que la suya, y otras dos mayores de edad, y las tres están orgullosas de mí. Pero yo no he trincado nunca,soy un hombre honesto. Rectificar es de sabios y espero que lo haga. Soy una persona honrada y jamás he trincado”, concluyó.

Puedes ver el vídeo aquí: