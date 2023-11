Manuel Gómez, la historia de un culturista granadino campeón de España

Para muchas personas la pandemia que provocó el Covid-19 supuso un punto de inflexión en su vida. Es el caso de Manuel Gómez, un culturista granadino que para evitar coger peso junto a su mujer durante el confinamiento decidió, como muchos, comprarse material deportivo para mantenerse activo en casa. Pero Manuel dio un paso más. Montó un gimnasio en su hogar, contrató los servicios de un preparador que le orientó en los entrenamientos y la nutrición y, poco a poco, fue mejorando su físico.

Tanto, que un día su entrenador Álvaro le dijo que si no le interesaba competir. Manuel Gómez preguntó “¿competir en qué?”. Tres años más tarde, este trabajador de la Secretaría General de la Universidad de Granada, se ha proclamado en la localidad cordobesa de Palma del Río campeón de España AECN/ICN en culturismo natural en la categoría Men’s Physique +40 años. Sin duda, un caso excepcional que demuestra que con voluntad, trabajo y, como bien dice, “genética” todo es posible.

A la primera

Pero sus éxitos no se han quedado ahí. Este pasado fin de semana acudió a la ciudad italiana de Perugia con la Selección española, integrada por tres compañeros, para participar en el World Championships ICN de culturismo natural donde quedó tercero. Un éxito que, a día de hoy, casi ni se lo cree. De hecho, reconoce que “fui a Salamanca, que era un torneo clasificatorio para el Campeonato de España, por conocer la ciudad y cuando llegué al lugar donde se celebró el evento y vi los cuerpos de mis rivales pensé...¡dónde me he metido! Era la primera vez que me presentaba a una competición en la que había más de 400 culturistas. En mi categoría éramos catorce y terminé siendo el vencedor”.

Y aunque parezca que su cuerpo es fruto de muchos años de trabajo, se sincera para señalar que “me apunté a un gimnasio hace unos 20 años pero duré muy poco. Deporte, desde entonces, hice poco pues estaba estudiando las oposiciones para la Universidad de Granada y estuve estudiando casi diez años y justo cuando las aprobé, llegó la pandemia”. Por ello, considera que en su caso “la genética ha hecho mucho. Es cierto que me cuido, entreno cuando estoy en época de competición unas cinco veces a la semana y cuando no compito tres o cuarto días, porque el descanso es muy importante, pero si no tienes buena genética, una buena base, es imposible. Puedes mejorar pero no tanto”. Cuando se puso en manos de su entrenador le comentó si no estaba interesado en participar en este deporte, quiso probar con grandes resultados en sus primeras comparecencias.

Vida sana

En este deporte los culturistas se abstienen de utilizar dopaje es decir, evitan tomar anabolizantes. Un aspecto importante y es que Manuel Gómez considera que “la sociedad ha normalizado el tomar este tipo de sustancias creyendo que pronto llegará el ‘milagro’ pero si no se entrena y existe una vida sana y una rutina diaria no llegará ese milagro”.

A sus 43 años, sus logros deportivos los compatibiliza con su trabajo y cuando termina su jornada laboral y los quehaceres diarios con su familia, entrena en casa en su gimnasio para seguir manteniendo un cuerpo privilegiado que le ha hecho ser, en su categoría, uno de los mejores del mundo.