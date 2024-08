María Pérez dice que "la plata sabe a gloria"

París/La granadina María Pérez aseguró que la medalla de plata conseguida este jueves en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024 le "sabe a gloria".

"Me ha costado, pero lo he conseguido, me sabe a gloria", indicó la atleta española, bicampeona mundial en Budapest de 20 y 35 kilómetros, nada más conseguir el podio que se le escapó en Tokio 2020, donde fue cuarta.

"Ha sido un año difícil, me ha costado pero lo he conseguido", indicó María Pérez, que aseguró que buena parte del éxito se debe también a Miguel Ángel Cos, fisioterapeuta, porque sin él podría haber sido operada y estar con un clavo en su casa.

Nada más cruzar la meta tuvo la oportunidad de saludar a la reina Letizia y a Álvaro Martín, que en la prueba masculina de los 20 kilómetros marcha se colgó la medalla de bronce y con el que espera competir en el relevo mixto, aunque no sabe la decisión de la Federación para confeccionar las parejas, para obtener otro éxito y cuya carrera no vio porque se pone muy nerviosa.

En cuanto a la prueba, explicó que sus rivales estaban "dando muchos cambios" por lo que decidió seguir en el grupo, "mantener la calma".

"Luego me he arriesgado y ahí está", apostilló.