Caicedo, jugador del Covirán Granada: "Mis expectativas con el club se han visto superadas"

Llegó para tratar de paliar las ausencias por lesión del conjunto de Pablo Pin con vitola de ser uno de los jugadores con más futuro del baloncesto nacional. En su primera temporada lejos de casa, Michael Caicedo atiende a Granada Hoy para analizar su trayectoria en el cuadro rojinegro hasta el momento.

¿Cómo valora deportivamente la temporada actual tras ser cedido por el FC Barcelona al Covirán Granada a mitad de temporada?

Al mitad de temporada veía difícil jugar minutos en el Barça y lo mejor era que fuera cedido a otro equipo. Cuando llegué mi objetivo era entrenar bien para ver si podía jugar pero desde el primer día Pablo Pin confió en mí y eso fue muy importante porque lo que necesitaba era tener presencia en la cancha. Estoy jugando minutos de calidad y eso como jugador es fundamental.

Y a nivel personal, ¿cómo lleva esa adaptación a un equipo y una ciudad nueva?

En Granada estoy solo. Siempre se echa de menos a la familia y a los amigos pero no ha sido un gran cambio porque, por ejemplo, con los compañeros vamos a cenar y salimos por la tarde a tomar algo. Uno está en constante contacto con tus seres queridos por lo que tampoco he notado ese cambio dado que, por ejemplo, en verano te vas con la Selección y sueles estar un mes y pico fuera. Así que no me ha supuesto un gran esfuerzo y no tengo la sensación de estar solo.

¿Cree que con el paso del tiempo esta experiencia en Granada le puede servir para madurar?

No me queda otra que madurar rápido. No es lo mismo vivir en Barcelona con la familia y tener a tus amigos cerca que estar en una ciudad solo y siendo nuevo. Eso es difícil. O el hacerse uno las cosas del día a día y no saber si están o no bien hechas. Pero no me puedo quejar por ahora. Estoy muy contento y creo que esta cesión me va a servir mucho para el futuro.

¿Ha superado el Covirán Granada las expectativas que tenía?

A nivel de club me habían hablado muy bien pero cada uno tiene sus pensamientos. Es una entidad pequeña, entre comillas, porque viene de LEB Oro y acaba de subir y era evidente que uno tenía unas expectativas que se han visto superadas. Todo son buenos hechos y atenciones y eso hace que esté muy contento. Es cierto que venía con una mentalidad un poquito diferente, pero luego he llegado y no me he sentido fuera de casa.

¿Esperaba a nivel de minutos la participación que está teniendo?

Viéndome en los entrenamientos, la verdad es que sí. Las cosas se demuestran día a día que es cuando el entrenador ve si estás preparado o no. Entrenamos duro como si fuera un partido real y creo que le he demostrado a Pablo Pin que me puede sacar y confiar en mí. Quizá tantos minutos no, pero de calidad sí que me esperaba es participación porque estoy siguiendo una buena línea de trabajo, de no desviarme y de ser constante.

¿Qué le dijo el entrenador cuando habló con usted para que convencerle de que firmara por el Covirán Granada?

Yo quería salir cedido porque no jugaba en el Barça y más después de hacer un buen año previo en el que había jugado bastantes partidos. Como jugador, que al año siguiente no juegues tantos minutos, te afecta un poco. Aquí me explicaron un poco su dinámica, cómo estaban y lo que necesitaban que era dureza, agresividad y tener un jugador rápido para contraataques, así que lo vi claro y decidí venir. Creo que es un buen equipo y podemos sacar esto para adelante para seguir en ACB.

¿Cuál cree que puede ser la clave de cara al final de temporada para lograr la permanencia?

Antes los rivales directos no fallar, eso está claro. Pero ante los rivales más duros, es importante hacer un buen partido y sentir que se puede ganar. Y si no se puede, hacer el mejor encuentro que podamos. Ante conjuntos más poderosos hay que ser constantes y no dejarnos llevar. Eso será fundamental.

¿Le ha sorprendido la afición granadina?

En el primer partido que jugué, que fue contra el Real Madrid, me acogió muy bien y no me lo esperaba. Tenemos una afición muy buena que ha vivido muchas cosas en categorías inferiores, LEB Plata y LEB Oro. Tiene muchas ganas de mantenerse en la ACB y nos ayuda mucho. Cuando ves que los seguidores aprietan a los contrarios, los jugadores nos implicamos aún más porque ves la alegría de la gente y las ganas que tienen de que este proyecto siga en la Liga Endesa.

¿Qué cree que le falta para consolidarse como un jugador de ACB importante?

Principalmente evitar algunas desconexiones que tengo que no son buenas. Tengo 19 años y aún pueden pasar un montón de cosas. Pero siempre tienes que mejorar todo como la defensa, el tiro, atacar, la visión, los pases que haces...El tiempo lo dirá. Pero sobre todo, reducir esas desconexiones que tengo muchas veces que son 5 o 6 minutos, que en un partido de 40 es bastante tiempo.

Viene de un equipo ganador, con más o menos minutos, y de una de las canteras más importantes del país. ¿Cómo se adapta uno a cambiar ese rol y pasar a un equipo que lucha por no bajar y que sabe que va a perder más que ganar?

A ningún jugador le gusta perder partidos pero cuando pasa no me dura mucho. Observo las cosas que he hecho mal, tanto a nivel individual como colectivamente y decir, vale, esto lo hemos hecho bien y esto mal y lo siguiente es borrón y cuenta nueva. Porque, al final, uno no puede estar pensando siempre en el partido anterior. Hay que mirar hacia delante, al siguiente partido y pensar en ganar el siguiente encuentro. Por eso, las derrotas no me afectan en exceso.

¿Qué tal le fue la experiencia con la Selección española absoluta?

Ser llamado por la Selección absoluta es diferente porque, al menos en mi caso, vengo de categorías inferiores y es otro mundo. Al final no pude debutar pero tampoco era una cosa que estuviera en mi mente, como tampoco lo era ser llamado. Por lo que la experiencia ha sido muy buena, regresé contento y estoy muy agradecido a Sergio Scariolo por darme la oportunidad de estar en la dinámica de la absoluta y entrenar con ellos. La verdad es que me ha gustado la sensación de acudir y estar con grandes jugadores.

¿De cara al futuro es una motivación al comprobar que ya cuentan con usted?

Sí. Al final, cuando no me convocaron contra Italia en el último partido, los integrantes del cuerpo técnico hablaron conmigo y me trasladaron que estaban contentos con el trabajo que hice y me quedo con eso, con las palabras que dijeron de que estaba haciendo las cosas bien y que siguiera así. Eso hace que uno aspire a más y que quiera seguir entrenando con mi equipo para poder volver en las próximas ventanas o en la concentración del verano. Así que estoy muy contento por lo que me dijeron.

Por último, ¿qué le parece la ciudad?

Cuando venimos aquí a la Copa del Rey nos enseñaron La Alhambra pero no la conocía bien. Ahora, aunque salgo poco, la conozco algo más y me parece muy bonita. Se lo digo mucho a mis amigos y a mi familia y es que es una ciudad en la que yo viviría, porque creo que tienen muchas cosas. Tienes Sierra Nevada al lado, la playa a 40 minutos y en ese sentido me siento un poco como en Barcelona. Allí tienes Andorra a una hora, es una ciudad de playa...En definitiva, Granada es muy acogedora y me gusta.