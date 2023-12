Miguel Espejo presenta su candidatura a la presidencia de la Delegación de Granada de la RFAF

El que fuera jugador del Granada CF Miguel Espejo va a presentar su candidatura para presidir la Delegación de Granada de la Real Federación Andaluza de Fútbol. El exjugador profesional aseguró en su presentación oficial como candidato que su idea, en consonancia con la candidatura que preside César Vera para la RFAF que se celebrarán en 2024, es “eliminar la red clientelar en las federaciones provinciales, sobre todo en la nuestra, la de Granada, y garantizar que todos los clubes tengan las mismas oportunidades”.

Espejo aclaró cuáles van a ser las líneas maestras de su proyecto: “Somos gente de fútbol que quiere el bien para el mismo. Nosotros queremos una Federación al servicio de los clubes, cercana, que solucione los problemas y que no los esconda. Nuestro compromiso es la seriedad, la firmeza, la honestidad y la transparencia. Y mi herramienta será trabajar incansablemente para conseguir el fin de fortalecer el fútbol granadino y andaluz”.

Crítico

En un acto, celebrado en el Hotel ABBA, Miguel Espejo ha estado respaldado por representantes de clubes y personas vinculadas al fútbol granadino. El candidato -tras el discurso inicial de César Vera- se mostró crítico con los actuales gestores de la RFAF: “Los presidentes delegados provinciales han pasado de ser meros directivos, a formar parte de la plantilla en nómina en la Federación, con sueldos exageradamente descompensados. En los últimos casi 40 años, se han celebrado elecciones pero no han sido democráticas y sólo han servido para mantener a los mismos en el poder. En el 2020 se celebraron con trampas y algunos candidatos renunciaron el día anterior a propuesta de la Federación bajo promesas que, por supuesto, no han sido cumplidas”.

Miguel Espejo añadió que “la Federación tiene un presupuesto de unos 16 millones de euros y más de la mitad, o sea unos ocho millones, se gastan en nóminas. Eso tenemos que cambiarlo. Son los clubes los que necesitan recursos económicos y a ellos los tenemos que cuidar. Todos sabemos de las dificultades económicas por las que atraviesan todos las entidades modestos de esta provincia. Y no estamos hablando sólo de temas económicos, también de sanciones deportivas que siempre benefician a los mismos clubes… la red clientelar”.

Por último, Espejo ha lanzado un mensaje de esperanza a todos los estamentos del fútbol andaluz: “Sabemos que nuestra candidatura se va a encontrar con muchas piedras en el camino, piedras interpuestas por intereses partidistas. Pero eso no hará que nos minen nuestra ilusión, ganas de trabajar y, en definitiva, de conseguir que nuestro deporte rey no quede empañado por los abusos de poderes y enriquecimientos personales que existen en la actualidad. Como conclusión, esta candidatura les solicita su apoyo, porque juntos podemos lograr el deseado cambio. Solo añadirles, con el máximo de los respetos, que no les vamos a defraudar”.