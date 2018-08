Con la mirada del futuro

Pese a contar como su día de descanso y recuperación tras un fin de semana de competición, la ilusión por ver pasar al pelotón profesional por las carreteras por las que ellos entrenan a diario les hizo que cogieran la bicicleta para acercarse a la subida de La Alfaguara, como hicieron miles de granadinos ayer. Y es que el sueño de ambos es poder acompañar a esas "máquinas humanas" en poco tiempo, viendo sus codos a la misma altura de profesionales con muchos kilómetros y experiencia encima de la bicicleta. En el caso de Alejandro ese sueño fue despierto, ya que pudo cumplirlo hace escasas dos semanas en Vuelta a Burgos, tras estrenarse como stagiaire del equipo Continental de la Fundación Contador, lo que calificó a Granada Hoy como "un sueño", aunque no real al cien por cien al ser "un premio" ofrecido por su equipo ante su buena temporada en el campo sub 23.

Miles de granadinos y aficionados al ciclismo disfrutaron ayer de la llegada de La Vuelta a la provincia. La jornada, marcada por el calor y la falta de sombras a lo largo de la ascensión, dejó un gran reguero de gente de todas las edades andando o en bici, ya que la carretera quedó cortada para el tráfico rodado en la noche del lunes.

Dos de ellos fueron José Antonio García y Alejandro Ropero, de Fuente Vaqueros y Otura, y próximas apuestas del equipo Polartec Kometa Fundación Contador en el profesionalismo. Destacan en carreras nacionales de categoría amateur cada semana -el pasado fin de semana sumaron una victoria parcial de etapa, García; y un tercer puesto general y el maillot como mejor sub 21, Ropero, en Vuelta a Salamanca-. Su sueño es llegar a ser profesionales y visitar, como ayer y hoy hacen los ciclistas de La Vuelta, su propia ciudad en carrera, aunque bien saben que aún son jóvenes y les queda "mucho trabajo" por delante.

"Sería como un sueño el formar parte del pelotón profesional y tener la oportunidad de llegar a tu ciudad en una carrera grande como esta, donde la gente te apoyara en cada curva. Aunque no pudieras optar a ganar ese día, ver a toda la gente que conoces mientras tú estás compitiendo como profesional, sería una buena manera de decir que nuestro sueño se ha cumplido", afirmaron ambos mientras esperaron, como unos seguidores más, la llegada de los escapados y el pelotón de La Vuelta, apostados bajo la pancarta de 4 kilómetros a meta.

Durante la espera, horas que tuvieron que sofocar todos los seguidores al ciclismo de la provincia buscando cualquier pequeña sombra en toda la ascensión, algo escasa debido a la poca vegetación de la zona; toda conversación sobre ciclismo, entrenos y carreras que tuvieron con el resto de aficionados les hizo sacar una sonrisa. "No se me olvidará el primer día en carrera en Burgos, donde no paraba de reconocer a mi lado a ciclistas que habitualmente veía por la tele", recordó Ropero antes de ver pasar a los compañeros del líder de la prueba, Kwiatkowski, tirando del pelotón principal. El joven granadino recordó que le sorprendió en su debut como 'aprendiz' de profesional uno de los corredores del Sky, Kiryienka, por su "tranquilidad y fuerza". "En una etapa donde el viento nos hacía ir en fila de a uno, él se salió al lado contrario del grupo y se puso a adelantar sin buscar rueda alguna, sin posición aerodinámica y casi sin esfuerzo, llegando a la cabeza del grupo cuando al resto nos costaba aguantar el ritmo".

Eso es precisamente lo que más destacaron al ver pasar a los primeros ciclistas de la ronda española por sus lado: "La velocidad a la que van y el esfuerzo que hacen es lo que menos se les reconoce, porque esto no acaba hoy, les quedan dos semanas y media aún, aquí solo llevan cuatro días", valoró García, mientras la afición no dejó de jalear a los profesionales que pasaban en pequeños grupos o de manera individual.

Cuando los escapados Benjamin King -ganador en La Alfaguara- y Nikita Stalnov pasaron por el lado de García y Ropero ambos no pudieron contenerse y se refirieron a la diferencia entre la categoría en la que ellos corren y el profesionalismo. "Es distinto, aquí va todo muy controlado, al principio de etapa abren la puerta los equipos grandes, pero si no estás despierto, como les habrá pasado hoy al grupo que se ha formado, te quedas sin opciones porque se ponen en todo el ancho de la calzada y lo cierran todo", reflexionó Ropero. "Ellos apenas te van a soltar ritmos duros ni cambios bruscos, solo van al máximo siempre, durante los 150 ó 180 kilómetros de etapa. Tú puedes sentirte muy bien, pero poco a poco, como no estés bien preparado, vas a ir notando la falta de energía en las piernas".

La ilusión que se vio en los niños que recogieron los botes lanzados por los corredores les hizo reflexionar sobre "lo privilegiados" que se sienten, ya que "en el mejor equipo" que pueden estar, tanto "por los cuidados" que les prestan a diario, como por "las posibilidades" que tienen a su alcance, ya no solo materialmente hablando. Valoran el hecho de estar muy cerca de cumplir su sueño, pero no dejan de ser jóvenes a los que les gusta lo que hacen y no dejan pasar la oportunidad de disfrutar, como miles de granadinos, de los dos días de La Vuelta en Granada. "Mañana -hoy para el lector-, antes de entrenar, también nos pasaremos por la salida para verlos", confesaron.