El CF Motril, a punto para comenzar a soñar con el ascenso a Segunda División B

Tras conocer la fechas definitivas en las que se disputará el play off exprés por el ascenso a Segunda División B, el CF Motril tiene todo preparado para regresar mañana a los entrenamientos. El conjunto de José Manuel García, que se medirá en el primer duelo al CD El Ejido, comenzará llevando a cabo entrenamientos por grupos siguiendo el protocolo autorizado por Sanidad y la Federación Española de Fútbol.

El hecho de que la provincia no estaba en la Fase 2 de la desescalada, provocó que los planes del cuadro costero se vieran alterados. Granada entrará este lunes en dicha fase y, según lo que fijó la Federación Española de Fútbol (RFEF), los equipos no profesionales no podrían volver a entrenar si su territorio se encontraba en la Fase 1 como así ocurrió. La intención era comenzar a trabajar el pasado lunes pero será con la llegada de junio cuando vuelva a pisar el césped del Escribano Castilla el cuadro blanquiazul.

Siete semanas

Tras el confinamiento y cuatro semanas en las que la preparación varió al poder salir a correr aunque sea de manera individual, el cuadro motrileño tiene siete semanas para regresar a la competición de la mejor manera posible. Jugarse toda una temporada a un partido, sin público y en una instalación neutral es una novedad para todos. Habrá que minimizar errores pues no existirá margen de maniobra. De hecho, en estas eliminatorias no vale el empate y de darse, el equipo beneficiado sería el mejor clasificado en la liga regular. En el caso de la eliminatoria entre granadinos y almerienses, una igualada beneficiaría a los ejidenses, que quedaron un punto por delante de los de la Costa.

Por tanto, el CF Motril deberá vencer el duelo para pasar a la gran final en la que se mediría al vencedor del derbi jienense entre el Real Jaén y el Linares con las mismas condiciones que en la primera ronda. Finalmente, la Real Federación Española de Fútbol determinó la sede en la que se disputará, si las condiciones sanitarias lo permiten, el posible play off exprés de ascenso a Segunda División B para los Grupos IX y X de Tercera División.

En Marbella

Pese a que llegaron a sonar tanto la Ciudad Deportiva del Granada CF como la de Maracena, finalmente serán las instalaciones del Marbella Football Center y el Estadio Municipal de la localidad malagueña los escenarios designados para acoger dichos partidos en dos fines de semana consecutivos. Los encuentros se celebrarán entre el 18 y el 26 de julio, como ya anunció la Federación Andaluza.

La RFEF tiene previsto poner todos los medios a su alcance para procurar desarrollar unos play off seguros de forma que les realizará a los jugadores de los distintos equipos test serológicos para evitar riesgos de contagio por el coronavirus. El organismo federativo ha alcanzado un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para que, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, se puedan realizar los test serológicos en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa.

Circular

Según la Circular 73, publicada este pasado viernes, el día previo al inicio de los entrenamientos con grupo, los jugadores, cuerpo técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo, deberían haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con el COVID 19 y, si no hay contraorden, pasar un primer test (preferentemente entre el 1 y el 5 de junio).

Además, el día antes del primer partido oficial que deba disputar cada uno de los equipos y para disponer de las máximas condiciones de salud para todos los participantes, tanto los jugadores como los miembros del cuerpo técnico con licencia federativa deberían pasar un segundo test.

Un gran gasto

Y es que, a diferencia de lo ocurre en el fútbol profesional, los clubes de Tercera División no disponen de recursos para afrontar el gasto que supone realizar los test a sus componentes. Desde hace meses no entran ingresos debido al COVID-19 y para la gran mayoría eso suponía un coste imposible de asumir.