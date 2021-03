Recital de Ignacio Fontes en Polonia que le permite acceder a la gran final de 1.500

Ignacio Fontes lo volvió a hacer. El atleta granadino, en su debut con la selección absoluta, cuajó una enorme carrera en la segunda de las cuatro semifinales y logró el pase a la gran final en el Campeonato del Europa en Pista Cubierta de Torun (Polonia).

Fontes dio una exhibición ante atletas con más experiencia, logrando una de las dos plazas en juego por puestos que había para la final de este viernes con una gran marca. El granadino paró el crono en 3:38.68, o lo que es lo mismo, su cuarta mejor marca indoor en la especialidad. Pese a sufrir un percance en el Campeonato de España al ser derribado, al pupilo de Jesús Montiel no le pesó dicho incidente y desde el inicio buscó la cabeza de carrera para no tener problemas ante una posible acumulación de atletas.

En cabeza

El granadino estuvo siempre entre los seis primeros en una semifinal más rápida que la primera. Los 800 metros lo cerraron en menos de dos minutos (1:59.04) pero fue a partir del kilómetro cuando decidió ponerse por delante. Ocupó la segunda plaza hasta que faltaban 300 metros para la línea de meta, en la que se puso al frente del grupo. Pero no contento con ello, decidió cambiar de ritmo y se fue sólo en la última vuelta. Unos 200 metros que disfrutó como nunca para entrar en solitario logrando una gran marca teniendo en cuenta que no era la final. Y es que Fontes se impuso en la semifinal más rápida de la historia de unos Europeos en Pista Cubierta. Una auténtica barbaridad que no hace más que demostrar el gran momento de un deportista que ha dejado de ser una promesa para ser una realidad del medio fondo español.

Su alegría era evidente y antes las cámaras de televisión y junto a la mascota dijo: “Mañana más”, en alusión a la final que se celebrará este viernes desde las 21:35 en la localidad polaca. Estará acompañado por Jesús Gómez pero no por Abderrahman El Khayami que fue eliminado.