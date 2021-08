Nuria Parrizas no puede con la rusa Varvara Grachova y se despide del US Open

El debut de Nuria Parrizas en el cuadro final de un Grand Slam no fue el soñado. La jugadora granadina cayó por 2-1 en el US Open ante la tenista rusa Varvara Grachova, número 82 del mundo.

El arranque de partido de la pupila de Carlos Boluda no pudo ser mejor. Le rompió el servicio a su rival y se le vio muy cómoda en la pista 9 de Flushing Meadows. Tanto que se puso con un claro 3-0 demostrando el buen momento de forma en el que se encuentra. En el cuarto juego perdió su saque pero se rehízo logrando un contundente 5-1 en el marcador.

Parecía que la primera manga no se le escaparía pero nada más lejos de la realidad. Del 5-1 se pasó a un inquietante 5-5. De hecho, con 5-4 tuvo varios puntos de set que no supo aprovechar. Pero lejos de hundirse, siguió ‘agarrada’ a la pista, tiró de casta, calidad y personalidad y le rompió el juego a la rusa para ponerse 6-5 y rematar con su saque un primer set que duró 65 minutos. Los quince errores no forzados no fueron óbice para ponerse por delante gracias a los cuatro puntos de break ganados.

Partido distinto

Sin embargo, el resto del choque fue muy distinto. En la segunda manga Grachova se mostró muy superior a su rival y tras romperle el servicio a Parrizas mostrándose muy firme con el suyo, logró un inmaculado y sorprendente 6-0 que puso las tablas en el marcador de la instalación neoyorkina. En apenas 28 minutos la número 82 del mundo le dio emoción a un duelo que se tuvo que definir en el último set. La dinámica no cambió en el arranque del set decisivo y la rusa impuso su ritmo ante una Parrizas que no se le vio cómoda en la pista y no tuvo opciones de pasar a la siguiente ronda, cayendo por 6-2 en 47 minutos.