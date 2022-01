La granadina Nuria Párrizas cierra su participación en el Abierto de Australia

Nuria Párrizas puso fin a su andadura en el Abierto de Australia tras caer en tercera ronda por 7-6 y 6-2 en un choque que rebasó ligeramente la hora y media de duración ante la estadounidense Jessica Pegula, número 21 del mundo. A sus 30 años el balance de la granadina en su debut en el cuadro final del torneo de Melbourne es muy positivo.

La granadina desató los aplausos en numerosas ocasiones en una Margaret Court que abrió la jornada con el partido de la española, después de ofrecer un recital de tenis ofensivo que no fue suficiente al caer en el juego de desempate.

Tuvo opciones

Párrizas, que certificó su mejor registro en Grand Slam, sufrió en exceso con su servicio en el primer set por el desparpajo de Pegula, que consiguió cuatro roturas a lo largo del duelo. La jugadora entrenada por Carlos Boluda llegó a estar en ventaja en varias ocasiones durante el primer set. De hecho, tuvo varios break a su favor para romperle el servicio a Pegula. Sin embargo, en los momentos decisivos no logró imponerse y lo pagó caro. En el tie-break de la primera manga no pudo con el gran revés cruzado de la estadounidense. Eso unido a varios errores no forzados terminaron con la primera manga para la jugadora que ocupa el puesto 21 en el ránking de la WTA.

La pérdida del primer set le afectó a Párrizas que en la segunda manga se resintió de molestias en uno de sus pies, lo que fue aprovechado por su rival para imponerse por 6-2 y lograr el pase a la siguiente ronda. De hecho, Pegula, que apenas cometió fallos, declaró al término del choque que su contrincante “jugó muy bien. He sacado muy bien cuando tenía que hacerlo y golpea muy limpio”.