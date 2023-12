Pablo Pin se harta de los arbitrajes en contra del Covirán Granada en la Liga Endesa

Pablo Pin comienza a estar harto de ciertas decisiones arbitrales en contra de su equipo en la Liga Endesa. El técnico del conjunto rojinegro afirmó en rueda de prensa tras el partido del Covirán Granada en el Palau Blaugrana frente al Barça que “en ciertos momentos no nos sentimos respetados. Quizás es porque somos el cuerpo técnico y club más joven de la liga”.

El granadino se quejó principalmente de la descalificación de su jugador estrella, Joe Thomasson: “La gente paga para ver a jugadores como Thomassson. No sé si a Laprovittola le señalarían técnica por decir tiro cuando lanza un rival”, insistió. Posteriormente, ya en la segunda mitad y en concreto en el minuto 26 y cuando mejor estaba el escolta americano, la tripleta arbitral formada por Miguel Ángel Pérez Pérez, Jorge Martínez y Alberto Baena le pitaron una falta antideportiva bastante discutible tras una acción sobre Jan Vesely en la que no había control del balón. A ello, hay que sumar una técnica al preparador rojinegro y una falta no pitada sobre Kramer que pareció clara.

Ya en la primera jornada

No es la primera vez que Pin se queja ante los medios de comunicación de las decisiones en contra de su equipo. Ya en la primera jornada, el club se quejó a la ACB por la antideportiva que no le pitaron al jugador del UCAM Murcia Kurucs por un codazo en la cara a Pere Tomàs en el último minuto del tiempo reglamentario que hubiera dejado el duelo ante los murcianos casi encarrilado. Pero no se señaló y, tras dos prórrogas, los granadinos cosecharon su primera derrota de la temporada.

También alzó la voz en la previa del partido ante el Girona tras la segunda jornada en la que también cayó frente al Joventut. “Que el rival, en los últimos 13 minutos, tire los mismos tiros libres que tú en todo el partido influye mucho, como la no antideportiva del primer partido”, declaró.

También mostró su descontento en la segunda victoria conseguida por su equipo ante Andorra. “Pido respeto porque estamos aquí para quedarnos. Queremos el mismo respeto que a los demás”, manifestó tras el duelo ante los andorranos tras estar cinco minutos en bonus.

No obstante, no siempre se ha quejado de la actuación de los colegiados. Así, tras vencer a Zaragoza y tras ser preguntado, respondió que “ha sido normal, con aciertos y errores”. Aunque sí que alabó el trabajo de la tripleta formada por Martín Caballero, Rubén Sánchez Mohedas y Vicente Martínez Silla pese a la derrota ante Baskonia: “El arbitraje fue perfecto, muy bueno”, reconoció.